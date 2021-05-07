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Gündem
AA
Haber Giriş: 07.05.2021 - 08:30 | Son Güncelleme:

Bodrum'da eski milletvekilinin cipi yandı

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Bodrum'da eski milletvekilinin cipi yandı

Bodrum'a doğru seyahat eden eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kontrolündeki cip aniden yanmaya başladı. Bölünmez, aracı kenara çektikten sonra uzaklaştı ve bölgeye gelen itfaiye aracı söndürdü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski Mardin milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü.

Mardin 22. Dönem Milletvekili Bölünmez'in kullandığı 06 K 5544 plakalı lüks cipin motor kısmında, Bodrum ilçesi girişinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bodrumda eski milletvekilinin cipi yandı

Yangını fark eden Bölünmez, aracını durdurup yol kenarına park ederek cipten uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracın motor kısmındaki yangın, ekiplerin yaptığı müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Lüks cipte büyük çapta hasar oluştu. Polis ekipleri yangın söndürme çalışması sırasında çevre güvenliği aldı.

Bodrumda eski milletvekilinin cipi yandı


Bodrum Emniyet Müdürü Mete Durukan'da bölgeye gelerek Bölünmez'e geçmiş olsun dileğinde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

Yangın sırasında bir süre kapanan kara yolu, cipin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Bodrumda eski milletvekilinin cipi yandı

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