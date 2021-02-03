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Gündem
Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 16:12 | Son Güncelleme:

Bodrum'da badem ağaçları çiçek açtı

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Bodrum'da badem ağaçları çiçek açtı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir haftadır etkili olan sağanak yağmur ve fırtınanın ardından çiçek açan badem ağaçları, görenleri şaşırttı.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olurken, Güney Ege'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum’da hava sıcaklıkları 10 derecinin üzerinde seyrediyor. İlçeye 8 kilometre mesafedeki Torba Mahallesi'nde ormanlık alan içerisindeki badem ağaçları ise güzel havaya aldanıp, çiçek açtı. Çiçek açan ağaçları görenler ise şaşkınlık yaşadı.  

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