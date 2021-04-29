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Gündem
Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 29.04.2021 - 03:28 | Son Güncelleme:

Bodrum’da 11 kaçak göçmen kurtarıldı

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Bodrum’da 11 kaçak göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 11 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 05.45 sıralarında Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 11 kaçak göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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