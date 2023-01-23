Bodrum Belediye Başkanı Aras'a eski çalışandan saldırı iddiası

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Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, eşiyle birlikte Bodrum'a gelen Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'ı dün akşam misafir etti. Başkan Aras, mekanda diğer masalarda bulunan Bodrumlularla selamlaştığı sırada, iddiaya göre A.Ö. adlı kişinin önce sözlü ardından fiziki müdahalesine maruz kaldı. Araya giren kişilerce durdurulan A.Ö., Başkan Aras'ın şikayetçi olması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Geceyi nezarette geçiren A.Ö. öğle saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. A.Ö.'nün de Başkan Aras'tan şikayetçi olduğu öğrenildi.