BM programı hızlı başladı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in (BM) 78. Genel Kurulu için gittiği New York’taki programının ilk gününe yoğun bir görüşme trafiğiyle başladı. İlk olarak Türkevi’nde Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili’yi kabul eden Erdoğan, daha sonrasında ABD’de yaşayan Ahıskalı Türkleri’ni ağırladı.

AHISKA TÜRKLERİ’NE VATANDAŞLIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahıska Türkleri ile buluşmasında, özetle şunları söyldedi: “1944 yılında maruz kaldığınız sürgünle birlikte büyük acılar çektiniz, nice badireler atlattınız. Ahıska Türkleri sürgünle birlikte dünyanın 9 farklı ülkesine yayılmış yıllar boyunca zorlu şartlar altında yaşamıştır. Nereden olursa olsunlar Ahıska Türkleri’nin yürekleri Türkiye ile birlikte atmıştır. Ahıska Türkleri’nin huzur ve esenliğini kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmüyoruz. Kendilerinin yıllardır hasretle bekledikleri Türk vatandaşlığını kazanmaları için gerekli adımları atıyor, bu süreci hızlandırıyoruz. 2022 yılından bu yana 820 soydaşımız Türk vatandaşlığını kazandı. İşlemleri devam eden 578 soydaşımız için de çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız. Bizden önce vatandaşlık verilen Ahıska Türk’ü sayısı oldukça sınırlıydı. Bizim dönemimizde bu rakam 60 bini geçti.

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ELON MUSK OĞLU İLE BİRLİKTE GELDİ

Erdoğan’ın dün yaptığı görüşmelerde en öne çıkanı ise SpaceX ve Tesla’nın kurucusu Elon Musk ile yaptığı temas oldu. Elon Musk Türkevi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştiridiği görüşmeye oğlu X Æ A-12 Musk’ı da getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk’ın oğluna futbol topu hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Musk’a Türkiye’nin teknoloji alanındaki atılımlarından, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’nden bahsetti. TOGG’un Türkiye’de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla’nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’de kurması için çağrı yaptı. Erdoğan, Türkiye’nin uzay programı kapsamında atılan ve atılacak adımlarda SpaceX ile iş birliği imkanlarının doğabileceğini ifade ederek Musk’ı İzmir’de düzenlenecek Teknofest’e davet etti.

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Görüşmeye katılan ve sonrasında açıklamada bulunan TBMM Sanayi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, “Görüşme iyiydi. Biliyorsunuz bizim SpaceX ile farklı ilişkilerimiz var. SpaceX’in ilk müşterisiyiz. Türk uzay yolcusunu İşbirliğiyle SpaceX uzay istasyonuna götürecek” dedi.

SEVGİ GÖSTERİLERİYLE KARŞILANDI

BM 78. Genel Kurulu’na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD’ye giden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan’ı, New York kentindeki Türkevi önünde vatandaşlar sevgi gösterileriyle karşıladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ABD ziyaretine katıldı.



