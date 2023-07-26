BM İyi Niyet Elçisi Suudi Arabistanlı prenses, Gaziantep'te

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Bir dizi ziyarette bulunmak üzere kente gelen Prenses Lamia bint Majit Al Saud, ilk olarak Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Al Saud, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile baş başa görüştü.

Al Saud, depremin vurduğu Nurdağı ilçesini ziyaret etti. Buradaki konteyner kentte kalan depremzedeler ile bir araya gelen Al Saud, bölgede yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sosyal girişimcilik merkezlerini de ziyaret eden Al Saud, kadınların yaptığı el işlemesi ürünleri inceledi, çocuklarla oyunlar oynadı.

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'MUTLU VE GÜÇLÜ OLUN'

Prenses Al Saud, bölgeye ziyaretinden dolayı büyük bir şeref duyduğunu belirterek, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasındaki çalışmaların devam edeceğini söyledi. Al Saud şöyle dedi:

"Duygusal olduğum için şu an konuşmakta zorlanıyorum. Devletimizin burada yaptıklarını görmek, birlikte yapılan çalışmaları görmek beni çok mutlu etti. Bugün burada gördüklerim bana aslında kişisel olarak insanların geçmişteki hayatlarına, normal hayatlarına dönmekte ne kadar istekli olduklarını gösterdi. Bu hem dünyanın hem de burası için çalışma motivasyonumu bir kez daha artırdı. Buradaki herkese, her birinize beni burada ağırladığınız için bana evlerinizi açtığınız için teşekkür ediyorum. Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasındaki çalışmaların devam edeceğini belirtmek istiyorum. Mutlu olun ve güçlü olun."