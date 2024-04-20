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BM İstanbul’a kalkınma ofisi açıyor

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#BİRLEŞMİŞ Milletler#İstanbul#Kalkınma Ofisi
BM İstanbul’a kalkınma ofisi açıyor
Bülent Sarıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2024 07:00

BİRLEŞMİŞ Milletler’in (BM) reform sürecinin parçası olarak Avrupa ve Orta Asya’daki kalkınma operasyonlarının merkezi İstanbul olacak. Meclis, yerel seçim sonrasındaki çalışma takviminde bazı uluslararası sözleşmeleri gündemine aldı.

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Türkiye ile BM arasında imzalanan anlaşmaya göre BM Kalkınma Eşgüdüm Bölgesel Ofisi İstanbul’da kurulacak. BM, kalkınma sisteminin gözden geçirilmesi çerçevesinde yerleşik ofisler arasında bölgesel koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor. Şimdiye kadar Panama, Addis Ababa, Amman ve Bangkok’da açılan bölgesel ofislerin beşincisi İstanbul’da olacak.

BM şemsiyesi altında halihazırda dünyada 130 yerleşik temsilci 162 ülkeyi kapsayacak şekilde görev yapıyor. Dışişleri kaynakları, anlaşmayı “İstanbul’un bir BM merkezi haline getirilmesi hedefimiz çerçevesinde atılmış somut bir adım” olarak değerlendirdi. Anlaşmayla ilgili Meclis komisyonunu bilgilendiren Dışişleri yetkilileri şu değerlendirmeyi yaptı:

“BM mukim koordinatörünün eşgüdüm görevinin öneminin son olarak ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depremlerinin ardından görüldü. BM’nin yayınladığı uluslararası acil yardım çağrısı aracılığıyla uluslararası donörlerden toplanan 550 milyon doları aşan kaynak milyonlarca vatandaşımızın acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oldu. Ofisin kuruluşu, aynı zamanda İstanbul’un, New York veya Cenevre gibi bir BM merkezi haline gelmesi vizyonumuzla da uyumlu.”

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#BİRLEŞMİŞ Milletler#İstanbul#Kalkınma Ofisi

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