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BlInken’la İsveç’i konuştu

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#İSVEÇ#NATO#ABD
BlInken’la İsveç’i konuştu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2023 07:00

İSVEÇ’in NATO üyeliğinin ele alınacağı bakanlar toplantısı bugün Brüksel’de yapılacak.

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11-12 Temmuz’da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde gerçekleşecek bu kritik toplantıda tüm gözler Türkiye’nin vereceği kararda olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede NATO’nun genişleme süreci de ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada telefon görüşmesinde üç başlığın gündeme geldiği belirtildi. NATO’nun genişleme süreci, Rusya-Ukrayna tahıl anlaşmasının geleceği ve sentetik uyuşturucu tehdidiyle mücadele. Telefon görüşmesi Türkiye-Finlandiya-İsveç üçlü mekanizması bakanlar toplantısı öncesinde gerçekleşti. Brüksel’de bugün yapılacak toplantıda Türkiye’yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve heyetler temsil edecek. Dışişleri Bakanı Fidan, salı günü Ankara’da yaptığı açıklamada Türkiye’nin İsveç’in üyeliğine yeşil ışık yakma konusuna olumlu bakmadığı mesajını vermiş, “Ayın 6’sında yapacağımız toplantı neticesinde durumu tekrar gözden geçireceğiz” diye konuşmuştu.  

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#İSVEÇ#NATO#ABD

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