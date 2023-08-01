Biyonik kol zaferi... Artık piyano bile çalabilecek

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DÜNYADA uzuv kaybı yaşayanlar için geliştirilen birçok biyonik kol var ancak bunlar kısıtlı hareket kapasitesine sahip. Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri İlker Uygun ve Berk Reçber, bu eksikliği görerek bitirme projelerini sağlık alanında hazırlamaya karar veriyorlar. Tamamen kendi maddi imkânlarıyla olabilecek en düşük maliyete, en iyi biyonik kolu hazırlamaya çalışıyorlar. Yine kendi geliştirdikleri bir sinyal algılama sistemi ile hangi parmak hareketinin beyinde hangi alanı harekete geçirdiğini tespit ediyorlar. Böylece beyindeki sinyaller biyonik kolda doğru hareketi yapabiliyor.

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MALİYETİ 10 BİN LİRA

Ampute insanların hayat kalitesinin çok aşağıda kaldığını tespit ettiklerini belirten Berk Reçber, “Bu tarz protezler 1 veya 2 hareketi yapabilme kapasitesine sahip. Örneğin sadece bir bardak suyu tutup bırakma hareketi yapabiliyor. Fakat bizim tasarladığımız bu protez 15 hareketi kusursuz şekilde yapabiliyor. Bu proje tam potansiyeline ulaştığı zaman bu protezi kullanan hastalar isterlerse piyano bile çalabilecek, el yazısı yazabilecek. ABD ve diğer ülkelerde bu tarz ürünlere çok yatırım var ancak bizde ne yazık ki yok. Biz bu ihtiyacı fark ettik ve temsilci olmak istedik. Şu an satışta olan protezler yurtdışında 10 bin İngiliz Sterlin’inden satışa sunuluyor. Biz ise toplam maliyetini 10 bin liraya çıkardık” dedi.

Biyonik kolun şimdilik 15 hareket ile sınırlı olduğunu ancak bunları artırabileceklerini söyleyen İlker Uygun, “Bizim kollarımızdaki kaslarımız beynimizden gelen sinyaller ile hareket ediyor. Bu sinyalleri okumak için bir adet mikro işlemcimiz vardı ve özel bir yazılım kullandık. EMG denilen sensörler ile kasın yaptığı her hareketin beyinde hangi sinyalle yapıldığını haritaladık. Yani bir parmak oynatma hareketini yapmak için beyinde nerenin çalıştığını gözlemledik“ diye konuştu.

3 BOYUTLU YAZICIYLA YAPILDI

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İstanbul Bilgi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Öniz ise şunları söyledi: “3 boyutlu yazıcı ile malzemeleri basıp standart ve kolayca erişilebilecek motorlar kullandık. Amacımız bunu herkese ulaştırabilmekti. Malzeme olarak da bir plastik çeşidi olan PLA kullandık. Bu malzeme 3 boyutlu yazıcılarda kullanılan bir malzeme. Ayrıca oldukça dayanıklı ve bu malzemeler bozulduğu zaman aynısını tekrar 3 boyutlu yazıcıdan alıp tamir edebiliyoruz. Öğrencilerimiz bu projeyi kendi öz kaynakları ile yaptı. Çok düşük bir maliyetle bu kadar yüksek bir performans sergilediler. Bu çok önemli.”