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Bitlis'te yoğun kar yağışı... Korkutan anlar: Park halindeki araçların üzerine çığ düştü

#Bitlis#Kar Yağışı#Çığ
Bitliste yoğun kar yağışı... Korkutan anlar: Park halindeki araçların üzerine çığ düştü

Bitlis'te, yoğun kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Öğretmenevi bahçesinde park halinde bulunan araçların üzerine çığ düştü, 7 araç hasar gördü.

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Kar yağışının 4 gündür aralıklarla devam ettiği Bitlis'te kar yüksekliği kent merkezinde 1 metreyi aştı. Hüsrevpaşa mahallesinde gece yarısı sıralarında dağın yamacında bulunan Bitlis Öğretmenevi bahçesine dağdan kopan çığ düştü. O sırada öğretmenevi bahçesinde park halinde bulunan 7 araç, çığın altında kalarak hasar gördü.

Büyük bir gürültüyle gelen çığın sesine uyanan araç sahipleri, kar altında kalan araçlarını çıkarmak için uzun uğraşlar verdi. Olay yerine sevk edilen Bitlis Belediyesi'ne ait 2 İş makinesi ve AFAD ekipleri, araçları çıkarmak için çalışma yaptı. İkinci bir çığ ihtimaline karşı çalışmalara ara verildi. Çalışmalar gündüz saatlerinde tekrar başlayacak.

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"TETİKTEYİZ BEKLİYORUZ"

Kar altındaki aracını çıkarmaya çalışan Fatih Kozan, "Çığ düştü. Kalktık baktık araçlara park ettiğimiz yerden diğer tarafa gelip başka araçları sıkıştırmış. Arkadaşlar sağ olsunlar yardım ediyorlar. AFAD buradaydı. Şu an gerçekten zor durumdayız. Öğretmen evinde kalan arkadaşlar gelmişler yardım ediyorlar. Ama bireysel bir şekilde çalışmayla çıkarılacak gibi değil. Büyük bir çığ yaşadık. Hasarlar da büyük. İnşallah ikinci bir çığı yaşamayız. Çünkü öyle bir durum söz konusuymuş. Bizler de bir an evvel buradan uzaklaşmaya bakacağız. Tetikteyiz bekliyoruz. Araçlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Toplamda 7 araç burada çığla beraber birbirine girmiş durumda. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı" dedi.

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