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Bitlis'te yoğun kar: Kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

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#Kar#Bitlis#Kar Yağışı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 11:08

Bitlis'te etkili olan kar yağışında, kar kalınlığının kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı belirtildi. Karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Bitlis ve ilçelerinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Şehir merkezinde 20 santimetreyi bulan kar kalınlığının, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştığı belirtildi. Yağışın etkili olduğu bölgelerde sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Bitliste yoğun kar: Kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Bölge halkı, kent merkezinde yağan kar altında yürürken, yağış ve sisin etkili olduğu Bitlis-Tatvan arasındaki Rahva bölgesinde görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, sis ve buzlanmadan dolayı sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Karla mücadele ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

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#Kar#Bitlis#Kar Yağışı

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