Bitlis'te şaşırtan manzara! Kamyon kasasında kaçak göçmenler...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik dakikalar... Mucizeyi bekliyorlar Sadece birkaç metre kaldıKritik dakikalar... Mucizeyi bekliyorlar! Sadece birkaç metre kaldı#Fas
Koça sert eleştiri: Pamela Andersonın sevgilisini transfer ettinizKoç'a sert eleştiri: "Pamela Anderson'ın sevgilisini transfer ettiniz"#Hulusi Belgü
5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri...5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor? İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri... #Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandıCumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan koronavirüse yakalandı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Erdoğan: Tüm Türkiyeye söz veriyoruz Hayat pahalılığı meselesini çözeceğizErdoğan: Tüm Türkiye'ye söz veriyoruz! Hayat pahalılığı meselesini çözeceğiz#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çirkin saldırıda yeni detay... Keşif bile yapmışlarÇirkin saldırıda yeni detay... Keşif bile yapmışlar!#Samsun
Bakan Dönmezden Isparta mesajı: Hayatı normalleştireceğizBakan Dönmez'den Isparta mesajı: Hayatı normalleştireceğiz #Fatih Dönmez
Canlı: Maçta erken golCanlı: Maçta erken gol! #Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı 30 dakikalık yol 5 dakikaya indiCumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yaptı! 30 dakikalık yol 5 dakikaya indi#Cumhurbaşkanı
Bakan Kurum açıkladı TOKİ indirim kampanyası yapacakBakan Kurum açıkladı! TOKİ indirim kampanyası yapacak#TOKİ
İstanbulun Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı Türkiyenin en kalabalığı...İstanbul'un Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalığı...#Nüfus
Son adım bardağı taşırdı Putin için düğmeye bastılar...Son adım bardağı taşırdı! Putin için düğmeye bastılar...#RUSYA
İşte kavganın perde arkasıİşte kavganın perde arkası!#Özer Hurmacı
Yatak odası skandalları dünyayı sallamıştı: Yasak aşkını kraliçe ilan eden bile varYatak odası skandalları dünyayı sallamıştı: Yasak aşkını kraliçe ilan eden bile var#Kraliyet Skandalları
Hande Yenerin kıyafeti olay oldu Perde üstüne bikini giymişHande Yener'in kıyafeti olay oldu! 'Perde üstüne bikini giymiş'#Hande Yener
HABERLERGündem Haberleri

Bitlis'te şaşırtan manzara! Kamyon kasasında kaçak göçmenler...

#Bitlis#Kaçak#Göçmen
Bitliste şaşırtan manzara Kamyon kasasında kaçak göçmenler...

Bitlis'te jandarmanın yaptığı yol kontrollerinde 93'ü kamyon kasasında olmak üzere 162 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptıkları belirlenen 12 kişi ile şehirlerarası taşımacılık yapan 6 firma hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Haberin Devamı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Bitlis merkez ile Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde yapılan yol kontrollerinde 6 yolcu otobüsü, 1 kamyon, 1 minibüs ve 1 otomobili durdurularak arama yapıldı. Yapılan kimlik kontrollerinde 93'ü kamyon kasasında olmak üzere otobüs, minibüs ve otomobilde yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 162 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların üzerinde yapılan aramalarda ise 6 sahte pasaport, 4 sahte yol izin belgesi ve 6 sahte ikamet belgesi ele geçirildi.

Bitliste şaşırtan manzara Kamyon kasasında kaçak göçmenler...

Bitlis, Tatvan ve Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen 12 kişi ve şehirlerarası taşımacılık yapan firmalar hakkında adli işlem yapıldı. Kaçak göçmenlerin ise sınır dışı edilmek üzere il Göç İdaresi'ne teslim edildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bitlis#Kaçak#Göçmen

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs