Bitlis'te şaşırtan manzara! Kamyon kasasında kaçak göçmenler...

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Bitlis merkez ile Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde yapılan yol kontrollerinde 6 yolcu otobüsü, 1 kamyon, 1 minibüs ve 1 otomobili durdurularak arama yapıldı. Yapılan kimlik kontrollerinde 93'ü kamyon kasasında olmak üzere otobüs, minibüs ve otomobilde yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlenen 162 kaçak göçmen yakalandı. Kaçakların üzerinde yapılan aramalarda ise 6 sahte pasaport, 4 sahte yol izin belgesi ve 6 sahte ikamet belgesi ele geçirildi.

Bitlis, Tatvan ve Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla göçmenlere organizatörlük yaptıkları tespit edilen 12 kişi ve şehirlerarası taşımacılık yapan firmalar hakkında adli işlem yapıldı. Kaçak göçmenlerin ise sınır dışı edilmek üzere il Göç İdaresi'ne teslim edildi.