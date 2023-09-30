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Bitlis'te PKK'ya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

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#Bitlis#Tatvan#PKK
Bitliste PKKya operasyon: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 14:52

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler savcılık talimatıyla delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi. 

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesinin Kısıklı ve Yumrukaya köyü kırsalında, 28 Eylül'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda RPG-7 roketatar silahı, 2 anti-tank mühimmatı, 2 anti-personel mühimmatı, 4 roket sevk fişeği, PKM makineli tüfek ve bu tüfeğe ait 30 mühimmat, mavzer tüfek, 16 mavzer mühimmatı, 2 Kalaşnikof şarjörü, 30 Kalaşnikof mühimmatı, telsiz, dron, 4 dron dengeleyici aparat, 5 dron monte edilen havan tapası, 0,5 kilo plastik patlayıcı, 6 adet EYP'de kullanılmak üzere hazırlanmış uzaktan komutalı anahtar sistemi, 1 Glock marka tabancaya ait şarjör, 1 havya, 10 metre lehim teli, 5 şarj kablosu, 3 akü ve çeşitli gıda, mutfak ve yaşam malzemesi bulundu.

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Ele geçirilen malzemeler Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi. 

 

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#Bitlis#Tatvan#PKK

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