Bitlis'te PKK'ya ait 4 law silahı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek amacıyla dün Mutki ilçesinin Kapaklı köyü kırsalına, 'Şehit J.Asb.Çvş. Mehmet Volkan 2020-201' adı verilen operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arazide eğitimli köpek ile yapılan aramada, toprağa gömülü halde terör örgütü PKK'ya ait 4 law silahı ele geçirildi. Law silahları, Mutki Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gerekli inceleme yapıldıktan sonra imha edildi. Operasyon sürüyor.