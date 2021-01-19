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Gündem
Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Bitlis'te karda mahsur kalan kişi, jandarmanın paletli aracıyla kurtarıldı

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Bitlis'te karda mahsur kalan kişi, jandarmanın paletli aracıyla kurtarıldı
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BİTLİS’te odun toplamak için gittiği arazide yoğun kar ve tipiden dolayı mahsur kalan Z.E. (60), jandarma tarafından kurtarıldı.

Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bitlis merkeze bağlı Kavakdibi köyünde yaşayan Z.E., odun toplamak için gittiği arazide yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbarın alınmasının ardından Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Z.E., jandarmanın paletli kar aracıyla kurtarılarak evine götürüldü.

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