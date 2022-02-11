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Bitlis'te kar 7 metreyi buldu

#Yoğun Kar#Bitlis #Meteoroloji

Bitlis kent merkezinde kar kalınlığı 5,5, yüksek kesimlerde ise 7 metreye kadar ulaştı.

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Her yıl aldığı kar miktarıyla Türkiye'nin en çok kar alan ili olan Bitlis'te Aralık 2021 ile Şubat 2022 ayları arasında yağan kar miktarı açıklandı. Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kar kalınlığının kent merkezinde toplam 5,5, yüksek kesimlerde ise 7 metreye kadar yükseldiği bildirildi. Bitlis’te 9 Aralık 2021 Perşembe günü 174, Ocak 2022 ayında 257, Şubat ayında ise 35 santimetre yağan karla toplam 466 santimetre kalınlığına ulaşırken, yüksek kesimlerde ise bu miktar 7 metreye kadar ulaşıyor.

Bitliste kar 7 metreyi buldu

Kardan dolayı okula giderken çok fazla zorlandığını belirten Sıla Şahin isimli vatandaş, “Kayseri’den geldim ve orada bu kadar kar yok. İlk defa bu kadar güzel bir kar yağışı ile karşılaşıyorum. Benim için biraz zor oluyor. Ama buranın karı çok güzel. Kayseri’de bu kadar karı hiç görmemiştim. Okula giderken çok fazla zorlanıyorum. Ama bu kadar güzel beyazlık görmek çok hoşuma gidiyor” şeklinde konuştu.

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Havanın güzel olmasını beklerken karın yağdığını belirten Yusuf Çinik isimli vatandaş ise “Bugün burada çok fazla kar yağıyor. Bizler havanın güzel olmasını düşünüyorduk. Ama aşırı derecede kar var. En son alınan bilgiye göre 7 metreye yakın Bitlis’e kar yağmış. Şu an açıkçası ulaşımdan dolayı çok zorlanıyoruz. Aşırı derecede soğuk var. Yeni şehir dışından geldiğim için açıkçası biraz zorlandım. Bu memleketin insanıyım ama güneşli olan bir şehirden geldiğim için zorlandım” diye konuştu.

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#Yoğun Kar#Bitlis#Meteoroloji

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