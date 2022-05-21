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Bitlis'te 430 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

#İçişleri Bakanlığı#EYP#Bitlis

İçişleri Bakanlığı, Bitlis-Merkez ilçe Yukarı Ölek Köyü Azdinan Sırtı kırsalında 21 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda 430 kg amonyum nitrat ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, nokta istihbaratına dayalı olarak, Bitlis-Merkez ilçe Yukarı Ölek Köyü Azdinan Sırtı kırsalında 21 Mayıs 2022 tarihinde icra edilen operasyonda; toprağa gömülü vaziyette 11 adet 30 litrelik bidonlar halinde EYP düzeneklerinde kullanılmak üzere hazırlanmış, mazot ile güçlendirilmiş toplam 430 kg. amonyum nitrat ele geçirilmiş ve emniyetli bir şekilde imha edilmiştir" denildi.

Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkının da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edildiği vurgulandı.

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#İçişleri Bakanlığı#EYP#Bitlis

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