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Bitlis'te 130 kaçak göçmen yakalandı; organizatörler gözaltında

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#Bitlis#Kaçak Göçmen#Göçmen Kaçakçıları
Bitliste 130 kaçak göçmen yakalandı; organizatörler gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 18:50

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, arazide saklanan 130 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik denetimlerini sürdürürken, Tatvan ilçesine bağlı Dalda köyü kırsalında kaçak göçmen geçişi olacağı ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, arazide saklanan 7'si Bangladeş ve 123'ü Afgan uyruklu olmak üzere 130 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen O.A., F.A. ve N.H., gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan 3 organizatörün jandarmadaki sorguları devam ediyor. 

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#Bitlis#Kaçak Göçmen#Göçmen Kaçakçıları

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