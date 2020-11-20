Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Bursa'da iki bisikletli genç, trafikte seyir halindeki bir TIR'ın arkasına tutunarak yolculuk etti. O anlar, bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gençlerden birinin, bir eliyle arkadaşından tutunarak ilerlemesi dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.