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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 20.11.2020 - 17:05 | Son Güncelleme:

Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Bisikletli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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BURSA'da bir TIR'ın arkasına tutunarak giden bisikletli 2 gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bursa'da iki bisikletli genç, trafikte seyir halindeki bir TIR'ın arkasına tutunarak yolculuk etti. O anlar, bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Gençlerden birinin, bir eliyle arkadaşından tutunarak ilerlemesi dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

 

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