Bisiklet sporcusu Zeynep hayatını kaybetmişti... Sanıklar hakkında karar verildi

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Çiğli ilçesi Kaklıç Mahallesi'nde, geçen yıl 14 Ekim'de, Aycan Yörük'ün kullandığı 35 AİM 602 plakalı kamyon; bisikletiyle antrenman yapan, Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcusu Zeynep Aslan'a çarptı. 1 çocuk annesi Aslan, kazada hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda; Aslan'ın kural hatası yapmadığı, kamyon sürücüsü Aycan Yörük'ün ise 'trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirdiği' belirterek asli kusurlu olduğu belirtildi. Raporun ardından sürücü Yörük, tutuklandı.



SANIKLAR İÇİN 9'AR YILA KADAR HAPİS TALEBİ



Kazayla ilgili hazırlanan iddianame, Menemen 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede; Zeynep Aslan'a çarpan kamyon şoförü Aycan Yörük ile bölgede yol çalışması yapan, park halindeki 35 MFE 70 plakalı kamyonun şoförü İdris Karataş ile iş makinesi operatörü Mustafa Yaman da sanık olarak yer aldı. 3 sanığın da 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9'ar yıla kadar hapisleri istendi.

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