Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına takıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kadıköy'de 30 Nisan, 22 Mayıs ve 19 Haziran'da tarihlerinde üç bisikletin çalınmasıyla ilgili şüpheli Mustafa Y. (31) 9 Temmuz'da Maltepe, Fındıklı'da yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Y'nin biri 2 bin 180 TL, diğeri 3 bin TL değerinde olan bisikletleri çaldığı iddia edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli Mustafa Y. serbest bırakıldı. Mustafa Y'nin 19 Haziran tarihinde 3 bin TL'lik bisikleti çaldığı anlar, binanın güvenlik kamerasına takıldı. Şüpheli Mustafa Y'nin binaya tıbbi maske ve şapkalı olarak girdiği, daha sonra bisikleti alarak çıktığı görülüyor.