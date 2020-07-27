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Ali ABLAY / İstanbul, DHA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 14:19,Son Güncelleme:

Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına takıldı

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Bisiklet hırsızı güvenlik kamerasına takıldı
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KADIKÖY'de değişik tarihlerde üç bisikleti çaldığı iddiasıyla yakalanan Mustafa Y. çıkarıldığı adliyeden serbest bırakıldı. Mustafa Y'nın, 3 bin TL'lik bisikleti çaldığı anlar, binanın güvenlik kamerasına takıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kadıköy'de 30 Nisan, 22 Mayıs ve 19 Haziran'da tarihlerinde üç bisikletin çalınmasıyla ilgili şüpheli Mustafa Y. (31) 9 Temmuz'da Maltepe, Fındıklı'da yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Y'nin biri 2 bin 180 TL, diğeri 3 bin TL değerinde olan bisikletleri çaldığı iddia edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli Mustafa Y. serbest bırakıldı. Mustafa Y'nin 19 Haziran tarihinde 3 bin TL'lik bisikleti çaldığı anlar, binanın güvenlik kamerasına takıldı. Şüpheli Mustafa Y'nin binaya tıbbi maske ve şapkalı olarak girdiği, daha sonra bisikleti alarak çıktığı görülüyor.

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