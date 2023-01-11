BİŞEKTOMİ DOSYASI | Yanaklar eriyip gidiyor, yüzler inceliyor ama bu işlemin hiç riski yok mu?

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Estetik ameliyat trendleri aldı başını gidiyor. Son dönemin trendlerinden biri de belirgin elmacık kemikleri ve daha ince bir yüz hattına sahip olmak için yapılan yanak yağı aldırma estetiği, diğer adıyla bişektomi...

Yanaklardaki yağ yastıkçıklarının alınması o kadar popüler oldu ki bu estetik prosedürle ilgili yorumlar ve videolar sosyal medyada hızla arttı. TikTok'ta #buccalfatremoval hashtag'i son haftalarda 167 milyondan fazla kez görüntülendi.

Yanak yağı, alt yanakların her birinde bulunan küçük yağ yastıkçıklarından oluşuyor. Bunların çıkarılması, kişinin yüzünün daha ince ve köşeli görünmesini sağlıyor. Ayna karşısına geçip yanaklarınızı bir pipetle bir şey içer gibi içinize çektiğinizde bişektomi sonrası nasıl görüneceğinize dair bir fikir sahibi olabilirsiniz.

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Amerikalı model Chrissy Teigen, geçen yıl yanak yağlarını aldırdığını duyurmuştu. Geçtiğimiz ay da Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Lea Michele'in Instagram'da iyice belirginleşen elmacık kemiklerini sergileyen bir fotoğrafını paylaşmasının ardından, yanak yağı aldırmayla ilgili videolar ve yorumlar sosyal medyada birbiri ardına geldi.

Çoğunluk operasyon sonrası görüntüsünü paylaşıyor ancak bazı TikTok videoları da bu ameliyata karşı uyarıda bulunuyor ve yanak yağ yastıklarının yeniden oluşmayacağını, yaşlanma sonucu yanaklardaki yağlar kayboldukça, yüzün çökük ve sağlıksız görüneceğini vurguluyor.

Biz de popülaritesi Türkiye'de de giderek artan bişektomiyi masaya yatırdık; hem dünyadaki uzmanların yorumlarını derledik hem de ülkemizin estetik cerrahi alanında önde gelen isimlerine merak ettiklerimizi sorduk.

1- Yanak yağı tam olarak nedir ve neden bazı insanlar bundan kurtulmak istiyor?

Elmacık kemikleri ve çene kemikleri arasında bulunan ve yüzün konturunu oluşturan yanak yağ yastıkları (bukkal yağ) herkeste bulunur. Yanak yağ yastığının boyutu kişinin kilosuna bağlı değildir. Genetik, yaş ve yüz şeklinden etkilenir.

Washington Post’a konuşan plastik cerrah Dr. Larry Lickstein, bu yanak yağlarının çıkarılmasıyla hastaların daha sivri ve ince bir yüz sahibi olduğunu söyledi. Prosedürün daha dolgun veya yuvarlak yüzlerde için en iyi sonuçları verdiğini belirten Lickstein, görsel olarak çok tatmin edici bir operasyon olduğunu da sözlerine ekledi.

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Plastik cerrah Dr. Kimberly Lee de gazeteye yaptığı açıklamada özellikle genç nüfusun kalp şeklinde bir yüz tercih ettiğini, yüzün alt kısmını inceltmek ve belirginleştirmek için bu ameliyata başvurduğunu belirtti.

2- Yüzde yağlanma ya da yanakların tombul olması kilolu olmaktan mı kaynaklanır yoksa genetik midir?

Yüzün iri ve tombul olmasının büyük ölçüde yanaklardaki yağ yastıkçıklarından kaynaklandığını vurgulayan Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Tuncer, genetik olarak bu yastıkçıklarıngeniş olduğu durumlarda kişi kilo aldıkça yağ dokularının da genişlediğini böylece yanakların iyice tombul göründüğünü belirtti.

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Tuncer, eğer bu yastıkçıklar geniş değilse kişi kilo da alsa yüzünün tombul görünmeyeceğini, yani kilo etken olsa da bişektomi gerektirecek düzeyde yanak şişmanlığının genetik olduğunu ifade etti.





3- Yüzü daha ince gösteren bu işlem nasıl uygulanıyor?

Bişektominin bir plastik cerrahi işlemi olduğunu, plastik cerrahların, yanak bölgesinin büyük çoğunluğunu oluşturan Bichat yağ yastıkçıklarını azaltıp şekillendirerek yüze daha keskin bir görünüm kazandırdığını söyleyen Tuncer, ameliyatın detaylarını anlattı:

“Plastik cerrah, Hollywood yanağı ameliyatına yanak bölgesine ağız içinden yaklaşık 1 santimetre kesi yaparak başlar. Sonunda da 1 ya da 2 adet kendiliğinden eriyen dikişle kesiyi kapatır. Yüzdeki yağ dokularının azaltılması ile elmacık kemikleri ve çene bölgesi ön plana çıkar. İşlemde daha dramatik bir etki yaratmak için hastanın elmacık kemiklerine dolgu uygulanarak bu alan yükseltilebilir, belirginleştirilebilir. Yüzü keskinleştirmek için yanaklardaki yağ yastıkçıklarıyla birlikte çenenin alt kısmındaki yağlar da alınabilir.”

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Genellikle lokal ve sedasyon anestezisi altında yapılan bu işlemin 45-50 dakika sürdüğünü, estetik operasyonunun ardından dikişlerin alınmadığını, eriyebilir türden olduğu için operasyon sonrasında birkaç hafta içinde yok olduğunu söyleyen Tuncer, yaklaşık 3 hafta içinde yüzün şekillenmeye başladığını, işlem sonrası arzu edilen sonuçların alınmasının 2-3 ay sürebileceğini, yüzün şeklinin 6 ay-1 yıl arasında tam olarak belirginleşeceğini vurguladı.

Dr. Kimberly Lee ise hastalarında istenmeyen bir görüntü oluşmasın ve yanakları çökmesin diye yağların tamamını almayıp bir kısmını bıraktığını söyledi.

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Johns Hopkins Hastanesi'nde plastik cerrahi kliniğinde görev yapan Dr. Ariel Rad, bazen yanak yağının üzüm gibi tek bir top halinde çıktığını, diğer durumlarda yağın azar azar dışarı çekildiğini belirtti.

4- Neden bazı insanlar yanak yağlarının aldırılmamasını tavsiye ediyor?

İnsanların sahip olduğu bukkal yağ miktarının değişebileceğini söyleyen Rad, doğal olarak çok az yanak yağına sahip olan kişilerin zamanla sıska bir görünüme sahip olabileceğini söyledi.

George Washington Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Okulu'nda klinik dermatoloji doçenti uzmanı olan Dr. Noelle Sherber ise yüz yağının eşit bir şekilde dağıldığı bir yüzü korumanın bir başka nedeninin de genç görünümün uzatılabilmesi olduğunu ifade etti

GÜZELLİK ALGISI ZAMANLA DEĞİŞİYOR

5- Son zamanlarda bu ameliyata olan ilgi neden arttı?

Geçen ay #Buccalfatremoval, TikTok ve Instagram'da trend oldu. Sosyal medyadaki gönderilerin çoğu, çeşitli ünlülerin yanaklarını inceltip inceltmedikleri hakkında spekülasyonlarla dolu.

Prof. Dr. Serhan Tuncer, geçmişte dolgun yüz hatlarına sahip olmanın kadınlara sempatik bir görünüm kazandırdığı görüşü hakimken günümüzde belirgin elmacık kemiklerinin ve keskin yüz hatlarının daha estetik ve daha çekici bulunduğunu, güzellik algısındaki bu değişimin etkisiyle keskin hatları sağlayan işlemlerden biri olan bişektominin tercih edildiğini ifade etti.

Hollywood yıldızı Angelina Jolie sayesinde popülerleşen bu işlemin zamanla “Hollywood yanağı estetiği” olarak anılır olduğunu, podyum dünyasının ünlülerinden Bella Hadid’in de yine bu işlemle sıklıkla gündeme geldiğini söyleyen Tuncer, "Ünlüler bu işlemi tercih ettikçe talep de artmaya başladı; bu işlem botoks, dolgu, mezoterapi, burun estetiği ve göz kapağı estetiğinden sonra en sık tercih edilen işlem oldu" dedi.

Dr. Ariel Rad, 2022 yılında geçen yıla göre iki kat, beş yıl öncesine göre ise üç kat daha fazla bukkal yağ aldırma işlemi gerçekleştirdiğini belirtti. Dr. Kimberly Lee ise sosyal medyanın da etkisi ile daha fazla insanın bu operasyon hakkında kendisine soru sorduğunu söyledi.

Washington Post'a konuşan doktorlar ise gençlerin bu operasyon ile yaşlılara oranla daha çok ilgilendiğini; erkeklerin ve kadınların ilgisinin eşit olduğunu belirtti.

Tulsa Üniversitesi'nde medya alanında çalışan Prof. Dr.Emily Contois, sosyal medyada yanak yağlarını aldırmış pek çok oyuncunun, prosedürü anlatan birçok cerrahın olduğunu, bu nedenle yanak yağı aldırma eğilimindeki popülerleştirmede sosyal medyanın önemli bir rol oynadığını söyledi.

6- Bu işlemin olası yan etkileri ve komplikasyonları neler?

Bu işlem için hekim seçiminin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Bilimsel İşler Sorumlusu Prof. Dr. Ersoy Konaş, insanların bu işlemin iyi sonuçlarını sosyal medyadan görüp uygulatmak istediklerini, işlemin 3-5 sene sonra kendini nasıl göstereceğini hesaplamadıklarını söyledi.

Konaş, "İnsanlar istedikleri keskin hatların diyet, dolgu, yüz implantı, yüz germe gibi bir işlemle sağlanabileceğini bilmiyor. Bu noktada doktorun bilgi ve tecrübesi öne çıkıyor. Tecrübeli bir plastik cerrah, işlemin yakın gelecekteki sonuçlarını da düşünerek işlem yapar ve hastasını yönlendirir" ifadelerini kullandı.

Konaş, bu işlemin olası yan etkilerini ise şöyle sıraladı:

“Ağızda açık yara olduğu için enfeksiyon riski, yüzde asimetri, yaş ilerledikçe yüzde yağ dokuları eridikçe yanaklarda çöküntü oluşması, işlem ehil ellerde yapılmazsa nadiren de olsa yüzde sinirlerin kesilmesi ile kısmi felç oluşabilir.”

Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği, anestezinin getirdiği risklere ek olarak, yanak yağı aldırmanın diğer riskleri arasında enfeksiyon, tükürük kanalı veya fasiyal sinir yaralanması, ağrı, şişlik, yüz asimetrisi, geçici veya kalıcı kas zayıflığı, uyuşma gibi problemleri sıralıyor. Olası risklerden biri de pişmanlık duymak. Zira yanak yağları alındıktan sonra o bölgede yeniden yağ oluşumu olmuyor, yapılan değişiklik geri alınamıyor.

‘BİRKAÇ SENE YÜZÜM İNCE GÖRÜNSÜN’ DİYE BU İŞLEM YAPTIRILMAZ

7- Her isteyene uygulanır mı? Bu yağların aldırılmasının iyi olmadığını düşünenler var? Bu doğru mu?

Prof. Dr. Ersoy Konaş, bişektominin uygun hastalarda çok iyi sonuçlar verdiğini ama doğru hasta ve doğru miktar seçiminin önemli olduğunu, her hastaya her yaşta bu işlemin yapılamayacağını vurguladı.

Ayrıca her hekimin de bu işlemi yapamayacağını belirten Konaş, geri dönüşü hemen hemen imkânsız bir işlem olduğu için uygun profilde olmayan kişilerin “Birkaç sene yüzüm ince görünsün” diye bişektomi yaptırmaması, hekimlerin de bu türden hastaları uyarması gerektiğini önemle vurguladı.

ERKEN YAŞLARDA VE BİLİNÇSİZ ELLERDE YAPILIRSA İLERİDE YANAKLARDA ÇÖKÜNTÜYE NEDEN OLUR

8- Yanaktaki bu yağlar alındıktan sonra bir daha oluşmuyor mu? Yaşlandığımız zaman yüzde çökmeye neden olur mu? Yani daha güzel görünme umuduyla yaptırılan bu operasyon ileri yaşlarda daha çirkin görüntüye neden olur mu?

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Etik Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın Yücel, yağ dokusu bulunduğu alandan alındığında aynı yerde yeniden yağ dokusu oluşmadığını, yüzümüzün çocukken, ergenlik döneminde ve 20’li yaşların ortalarına kadar dolgun olduğunu, 25 yaş civarı yüz kemiklerinin gelişimini tamamlayıp, yağ dokusunun azalarak yüzün oturduğunu belirti.

Yaş ilerledikçe hem kemik çıkıntılarının silikleşmeye başlaması hem de yumuşak doku kaybının hızlanması ile genetik olarak yanak bölgesinde geniş yağ yastıkçıkları olanlarda bu işlemin daha genç, çekici estetik bir görüntü sağladığını ifade eden Yücel, yanaklarında kabul edilebilir yağ oranına sahip kişiler bişektomi yaptırdığında, yüzdeki yağ dokusu erimeye başladıkça çöken yanaklar nedeniyle olduğundan yaşlı ve sağlıksız bir görünüm oluşabileceğini söyledi.

Yücel, bu sebepten dolayı çok şişman yanaklı kişiler hariç, daha estetik görünme amaçlı bişektomi yaptıracakların 20’li yaşların ortalarına kadar beklemesini tavsiye ettiğini belirtti.

Konaş da, ileride yağ dokusu herkes gibi erimeye başladıkça yanaklarda ekstra bir çöküntü oluşabileceğini, yüzün yorgun ve hasta gibi görünebileceğini, bu nedenle bu işlemin genetik olarak yüzünde yağ yastıkçıkları fazla geniş olan ve yüzü oturmuş kişilerde makul ölçülerde uygulandığı takdirde iyi sonuç vereceğini özellikle söyledi.

Dr.Noelle Sherber muayenehanesine gelen ve kalıcı değişiklikler yapmak isteyen hastalarından yavaş olmalarını ve bu tarz uygulamaları yaptırmadan önce düşünmelerini istediğini, trendlerin gelip geçici ama cerrahi sonuçların kalıcı olduğunu hatırlattığını söyledi. Yanak yağı aldırmayı eleştirenler, bu trende gösterilen ilginin gençlere sadece zayıf ve ince yüzlerin çekici olduğu yönünde endişe verici bir mesaj gönderdiğine dikkat çekiyor.

9- Bu ameliyatı olup pişman olanlar da var çok memnun olanlar da. Yanaktan gerektiğinden fazla yağ alındığında ne olur?

Prof. Dr. Akın Yücel, bu sorumuza şöyle yanıt verdi:

“Yüz derimizi kemik ve yağ dokumuz tutar. Yanaklardaki yağ yastıkçıkları gerektiğinden fazla alınırsa ya da gerekmediği halde alınırsa yaş ilerledikçe yüzün simetrisi, dengesi bozulacak, yüz sadece daha çökük görünmeyecek sarkmalar da daha erken yaşlara taşınacaktır. Bu görüntü sizi birçok ek Estetik işlem yaptırmaya sevk edebilir, yüzün estetiğini yeniden sağlamak için bu defa da dolgulara başvurmak zorunda kalabilirsiniz.”

10- Bu ameliyatları olmadan önce nelere dikkat etmeliyiz?

Prof. Dr. Akın Yücel, bu işlemin ciddi sonuçlar yaratabildiğini ama kısa sürdüğü ve ameliyathanede yapılmadığı için basit bir operasyon gibi algılandığını söyleyerek dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı:

-- Bu konuda eğitim almamış başka bir branştan uzman hekime ya da uzmanlığı olmayan pratisyen hekimlere bu operasyon yaptırılmamalı. Yüz cerrahisine, yüzde yaşlanmayla oluşan doku değişikliklerine hakim olmayan bir hekime yaptırılan bişektomi risktir.

--Yüzünüzde felç veya asimetri oluşabilir, işlem sonucu sizi tatmin etmeyebilir ya da ileride bu işlemin sonuçlarını düzeltmek zorunda kalabilirsiniz.

-- Bu işlem genç hastalara yani 25 yaşını doldurmamış hastalara uygulanmamalı. Yüzün oturması beklenmeli.

-- "Bu işlem yüzün geri kalanı ile uyumlu mu? Hastanın karakteristik özelliklerinle bağdaşıyor mu? Özellikle kadınlar için yüzü daha erkeksi bir hale getiriyor mu?" sorularının yanıtları değerlendirilerek ve kesinlikle bu alanda tecrübeli bir plastik cerrah tarafından yapılmalı.