Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce kişiye hitap etti. Erdoğan, “Manisa'ya geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı'na, cumhurbaşkanlığında yüzde 50, milletvekilliğinde yüzde 49 oy oranıyla verdiği destek için teşekkür ediyorum. Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu buralarda öttürmeye heveslenen biri var. Buradan kendisine sesleniyorum, hiç merak etmesin. Kendini boşuna paralamasın. Boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. Manisa'nın da desteğiyle 31 Mart'ta onu da özgürleştirerek maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız. Bir önceki gibi. 13 kez girdiği seçimlerden nasıl bir netice alamadan 'eyvallah' deyip gittiyse bunun da akıbeti aynı olacak” diye konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi:

Haberin Devamı

HER YOLU DENİYORLAR

“Dikkat ederseniz içeride ve dışarıda birileri ısrarla milletimizin moralini bozmak, canını sıkmak, umudunu köreltmek için her yolu deniyor. Türkiye'nin sıkıntıları yok mu? Elbette var. Ama bunları çözecek olan program da irade de tecrübe de milletiyle, devletiyle, Cumhurbaşkanı’yla, hükümetiyle yine bizde dedik. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey üretmeden milleti kendilerine mahkûm etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur. Türkiye'yi geçtiğimiz 21 yılda 3 kattan fazla nasıl büyüttüysek sanayimizi, tarımımızı, ticaretimizi nasıl küresel rekabete hazırladıysak, bugünkü sıkıntıları da hal yoluna koyacağız. Hiç endişe etmeyin.

YİNE BİZ YAPARIZ

Çalışanlarımızın dertleri mi var? Birlikte çözeceğiz. Emeklilerimizin sıkıntıları mı var? Birlikte aşacağız. Esnafımızın ihtiyaçları mı var? Birlikte gidereceğiz. Gençlerimizin hayalleri mi var? Birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemize yönelik tehditler mi var? Birlikte bertaraf edeceğiz. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te inlerine girdik mi? Bundan sonra da yine biz yaparız. Nerede terör örgütleri? Hepsi şu anda darmadağın. İşte tüm bunları yapmak için Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizin takdirine sunduk.

EKONOMİDE YÜKSELİŞ

Haberin Devamı

Telafisi mümkün olan gelip geçici sorunların bu büyük ufku karartmasına izin vermeyeceğiz. Uzunca bir süredir yaşadığımız bütün saldırıları, bölgesel ve küresel krizlerin kimi politikalarımızın eksik kalmasından kaynaklanan meseleleri birer birer çözüme kavuşturacağız.

Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hızla hafifletmeye başladığını, önümüzdeki yıldan itibaren de yeniden yükselişe geçeceğimizi hep birlikte göreceğiz. Vatandaşlarımızın her biri ülkenin büyümesiyle, güçlenmesiyle, imkânlarının artmasıyla ortaya çıkacak kaynaktan hak ettiği payı mutlaka alacaktır. Geçmişte nasıl başardıysak yine başaracağız.”

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Manisa’da çocuklardan oluşan Mehteran Takımı’yla hatıra fotoğrafı çektirdi.

KİRLİ İTTİFAKLAR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, CHP’ye şu sözlerle yüklendi:“Mayıs seçimlerinde kurulan 6'lı Masa’nın gerisindeki silüetleri unutmadık. Yapılan gizli ittifakları unutmadık. Şimdi 31 Mart için İstanbul ve Mersin gibi yerlerde kurulan kirli ittifakların da farkındayız. Son dakika oynanan oyunların, listelerde yapılan değişikliklerin ne anlama geldiğini milletimiz gayet iyi biliyor. Cumhur İttifakı, AK Partisi'yle, Milliyetçi Hareket Partisi'yle, belediye başkan adaylarıyla, belediye meclis üyesi adaylarıyla, tüm şeffaflığıyla ortadadır. Peki CHP'nin kurduğu ittifaklarda böyle bir açıklık var mı?

KİMSENİN TAKTIĞI YOK

Hatırlarsanız eski CHP Genel Başkanı’nın kurdukları masa dışındaki bir parti genel başkanıyla yaptığı bakanlık ve bürokrasi pazarlığı seçimden sonra ortaya çıkmıştı. Şimdiki CHP Genel Başkanı’nı zaten kimsenin taktığı yok. Bu parti adına kimi isimlerin nerede ve kimlerle demlendiği belli değil. Kendilerini pazarlıklara öyle kaptırdılar ki işte Manisa Saruhanlı'da olduğu gibi aday listelerini seçim kurullarına zamanında veremediler. Böyle siyaset olmaz. Türkiye'nin yönetimi bu zihniyete emanet edilmez. Şehirlerimizin geleceği bu kirli pazarlıkların mezesi yapılamaz. ‘3-5 belediye alacağız’ diye siyasi bölücülere bu derece teslim olunmaz.”

Haberin Devamı

ERBAKAN’I ANDI

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 13’üncü yıldönümü için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayatını ülkesine ve milletine adayan; ilim, devlet ve siyaset adamı, Eski Başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı ahirete irtihalinin yıldönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im mekânını cennet, makamını âli eylesin” dedi.