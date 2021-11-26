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Birleştirilen Gezi ile Çarşı davasının duruşması başladı

#Gezi Parkı Davası#Çarşı Davası#Osman Kavala
Birleştirilen Gezi ile Çarşı davasının duruşması başladı

Çarşı davası ile Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından görülen 52 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı.

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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanmıştı. Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay, bozma kararında Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiği vurgulamıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti. Davalar 30 Temmuz’da birleştirilmiş ve sanık sayısı 52’ye çıkmıştı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince 1'i tutuklu, 8'i firari 52 sanığın yargılandığı davanın daha büyük bir salon olması nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda görülen duruşmasında tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı ile Can Atalay'ın aralarında bulunduğu 16 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu. Öte yandan duruşmada, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Milletvekili Ahmet Şık, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Züleyha Gülüm ile Almanya, Fransa, Belçika Danimarka, İsveç, İsviçre, Çekya, İtalya konsolosluk yetkilileri ile Kavala'nın eşi Ayşe Buğra ve STK yetkilileri izleyici olarak yer aldı. Duruşmaya tutuklu sanık Osman Kavala ise katılmadı.

Duruşma, sanık yoklaması ile başladı. Sanık yoklamasının ardından mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen belgeleri okudu. Mahkeme başkanı, reddi hakim talebininin reddedilmesine ilişkin bir üst mahkemeye yapılan itirazın reddedildiğini aktardı.

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Duruşma, sanıklar ile avukatların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.

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#Gezi Parkı Davası#Çarşı Davası#Osman Kavala

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