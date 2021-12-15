Birinci öncelik nesli tükenen türler olmalı

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Herkes, nesli tükenen canlılar için isim söyleneceğini bekledi. Bakan Pakdemirli ise “Tek bir canlı ismi, bu büyük tehlikeyi adreslemeye yetmez. Sosyal medyada, nesli tükenen tüm canlılara dikkat çekmek, çevreyi ve doğal ekosistemi daha güçlü korumak adına bir farkındalık oluşturmak istedik ve bunda da başarılı olduk” diye konuştu.

‘DAİMA SİZİN YANINIZDAYIM’

Birçok canlı türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Pakdemirli, “Tüm bölge müdürlerimize talimatımdır. Birinci önceliğiniz, nesli tehlike altında olan türleri bulmak ve koruma altına almaktır. Evlatlarımıza eksiksiz bir doğa teslim etmek için dağ tepe demeden gece gündüz demeden çalışın. Ben daima sizlerin yanındayım” ifadelerini kullandı.