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‘Birer hırsız olduklarını anladık’

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Nevşehir
‘Birer hırsız olduklarını anladık’
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2024 07:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Rasim Arı’nın başkan seçilmesi sonrası kente teşekkür ziyaretinde bulundu. İlk olarak Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret eden Akşener ardından da Belediye Caddesi üzerinde bulunan otoparkta partililerle iftar programında buluştu.

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Akşener iftar sonrası yaptığı konuşmada özetle şunları kaydetti: “Bugün benim Türkiye’nin geleceğine ve sonrasına yönelik umudum arttı. Yani ne demek istiyorum? Hepimiz dürüstlük nutukları atıp, dürüst olduğuna kefalet koyup, seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin daha sonra kocaman birer hırsız olduğunu anladığımızda, çektiğimiz acıları anlatmam mümkün değil. Mesela ben çok üzgünüm. Ama aldığımız oy oranı ya da kazandığımız yerlerin azlığı veya çokluğu üzerinden değil. O sizin yani milletimizin bize verdiği bir mesaj. O mesajı alır, düşünür, gereğini yani o mesajın bize verdiği şöyle çalışın, böyle deyin, böyle konuşun, şunu şöyle yapın mesajını alır değerlendirir. Elbette ki onun ortaya koyduğu yol haritasına uyarız. Ama bugün burada tahmin edemeyeceğiniz bir mutluluk yaşıyoruz. Çünkü bir hakkın iadesi var.”

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Öte yandan İYİ Parti Genel Merkezi, seçimli olağanüstü kongrenin 27 Nisan 2024 tarihinde toplanmasını kararlaştırdı.

 

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#İYİ Parti#Meral Akşener#Nevşehir

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