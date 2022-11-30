Bir yılda 3220 anaokulu yapıldı

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Projenin Diyarbakır’daki kapanış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir ülkenin en kalıcı sermayesinin beşeri sermaye olduğunu vurgulayarak özetle şunları söyledi:

“Son 20 yılda eğitimin tüm kademelerinde, Cumhuriyet tarihinde ilk kez okullaşma oranı yüzde 95’in üzerine çıktı. Yani son yirmi yıl beşeri sermayenin en verimli bir şekilde değerlendirildiği bir döneme tekabül ediyor. 6 Ağustos 2021’de tüm Türkiye’de 2 bin 782 bağımsız anaokulu vardı.Biz bu projeyi başlattığımız zaman 3 bin tane anaokulunu bir senede yapmak üzere yola çıktık ve Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayesinde projemizi başlattık. Amacımız 3 ve 4 yaş okullaşma oranını yükseltmek, 5 yaş okullaşma oranını ise mümkünse yüzde 100’e ulaştırmaktı. Bir sene içerisinde 2 bin 321 tane bağımsız anaokulu yapmışız. 16 bin 100 anasınıfı yapmışız. Normalde beş anasınıfı, bir anaokuluna tekabül eder. Dolayısıyla 16 bin 100 anasınıfı, 3 bin 220 tane bağımsız anaokuluna tekabül ediyor. 2 bin 321’i de buna ilave ettiğimiz zaman, bir yıl gibi kısa sürede 5 bin 541 bağımsız anaokulu kapasitesi oluşturmuşuz.”