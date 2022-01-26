Bir yanımız çile, bir yanımız keyif

Haberin Devamı

Avcılar’da yaşayan 26 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık, İstanbul’da çileye dönüşen karı fırsata çevirdi. Işık, Üniversite Mahallesi’nden Firüzköy’e yaklaşık 6 kilometrelik yolu kayak yaparak gitti. Işık o anları sosyal medyadan paylaştı. Renkli görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu. Işık’ın videosu binlerce kez paylaşıldı ve çok beğeni aldı.

ULUDAĞ İSTANBUL’A GELDİ

Fatih Işık o videonun hikâyesini şöyle anlattı: “Kuzenler aradı, ‘Firuzköy’de kayacağız, gel’ dediler. ‘Araba gelmiyor, nasıl geleyim?’ dedim. Düşünürken bir an iç sesim ‘Kayarak git’ dedi. Kayak takımımı aldım ve yola koyuldum. Kameramla da o anları kayıt altına aldım. Firuzköy’e vardığımda alkışlarla karşılandım. Az yol da değil, yürüyerek gidilemeyecek bir yol. Yolda birkaç kere düştüm ama ciddi bir şey olmadı. İstanbul’u Uludağ’a çeviren herkese teşekkürler.”