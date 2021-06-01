Bir video uğruna canından oluyordu

İstanbul Zeytinburnu’na bağlı Kazlıçeşme Mahallesi’nde önceki gün 19.00 sıralarında, Özbek Rohullah Dinger (18), bir arkadaşı ile sosyal medya uygulaması TikTok'a video çekmek için buluştu. İkili, bir bisikleti kucaklayarak üstgeçide çıkardı. Arkadaşı kayıt aldığı sırada Dinger, kullandığı bisikletle üstgeçidin merdivenlerinden inmek isterken dengesini kaybetti. Kafa üstü yere düşen Dinger, ağır yaralandı.



Çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Dinger’e ilk müdahaleyi yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Dinger'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı yerde detaylı inceleme yaparken, cep telefonu ile görüntü çeken Dinger’in arkadaşından da bilgi aldı.

OLAY KAMERADA

İddiaya göre, TikTok videosu çekmek için kullandığı bisiklet ile merdivenlerden yuvarlanan Dinger'in düşme anları arkadaşının çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Dinger'in üstgeçidin merdivenlerinden kullandığı bisiklet ile aşağı doğru hareket ettiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise genç, bir anda dengesini kaybederek kafa üstü yere düşüyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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