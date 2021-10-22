Bir süre önce eşinden ayrılan kadın, evinde ölü bulundu

Olay, gece saatlerinde Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan ve eşinden ayrılarak Ereğli'ye yerleşen Hacı Doğan'dan haber alamayan yakınları polise haber verdi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren ekipler, Doğan'ı koltuğunda başından vurulmuş olarak buldu.
Doğan'ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Doğan'ın kesin ölüm sebebinin yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.Doğan'ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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