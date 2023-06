BİR SORUDAN FAZLASI | İş yerinde kullanılan dili anlayamıyorum, sorun bende mi?

Türkiye’de özellikle plaza hayatında en çok kullanılan kelimeler arasında brief (detaylı bilgi vermek), deadline (işin teslim edilme zamanı), feedback (geri bildirim), meeting (toplantı), schedule etmek (programlamak), set etmek (ayarlamak), update (güncelleme), nice to have (olsa güzel olur) ve brainstorming (beyin fırtınası) yer alıyor.