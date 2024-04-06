Bir özel dedektif daha casusluktan yakalandı: Mossad’ın hafiyeleri

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MİT, yaptığı istihbari çalışmalarda özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011-2020 yılları arasında İsrail gizli servisi MOSSAD ile bağlantılı olduğunu ve 9 kişiden oluşan bir casusluk şebekesi kurduğunu belirledi. MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde Tumlucalı, eşi ve “Köstebek” çetesinin diğer 7 kişilik ekibi gözaltına alındı.

VİYANA, ZÜRİH, BERLİN HATTI

MİT’in tespitlerine göre Tumlucalı, Jorg Neubach ve Gavin Alto kod isimlerini kullanan MOSSAD ajanları ile Avusturya -Viyana, İsviçre-Zürih, Almanya-Münih-Frankfurt-Berlin’de yüz yüze görüşmeler yaptı. MOSSAD ajanları ile iletişimini gizli haberleşme yöntemleriyle sürdürdü.

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Avusturya, İsviçre ve Almanya’daki görüşmeler sırasında ise hem yaptığı çalışmalar karşılığında para, hem de yapacağı yeni işler için talimatlar aldı. MOSSAD’ın operasyonlarında kullanılmak üzere Orta Doğu ülkelerinden ticari taksi, kamyon ve TIR’lara ait resmi belgeler temin etti. Tumlucalı’nın, yaklaşık 9 yıl boyunca MOSSAD’a çalıştığı saptandı.

ORTADOĞULU İSME YAKIN TAKİP

- Tumlucalı’nın, Jorg Neubach kod adını kullanan MOSSAD ajanın talimatıyla İstanbul’da yaşayan Ortadoğulu önemli bir ismi takibe aldığı da belirlendi. Bu kişiyi izlemek için 4 kişilik takip ekibi kurduğu, kiralık bir araç ile Ortadoğulu kişinin 2 gün boyunca adım adım izlendiği, fotoğraflarının çekildiği ortaya çıktı.

RAPORLAR EŞİNDEN

Yapılan takibin ardından çekilen fotoğraflar, gittiği yerlerin bilgisi, yaptığı görüşmelerin ise Tumlucalı’nın eşi tarafından raporlandığı ve raporun Jorg Neubach kod adlı MOSSAD ajanına iletildiği belirlendi. Tumlucalı’nın, talimatlar kapsamında Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Ortadoğu ülkelerinde araştırma, keşif ve takip çalışmaları yaptığı, takip ettiği kişi veya kurumlarla ilgili hazırladığı raporları MOSSAD’a aktardığı kaydedildi.

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VICTORIA’NIN KÖSTEBEĞİ

- MİT, daha önce yaptığı operasyonda özel dedektiflik yapan eski emniyet müdürü Hamza Turhan Ayberk’in para karşılığı MOSSAD’a bilgi sızdırdığını belirlemişti. Ayberk ve birlikte hareket ettiği 7 kişi yakalanmıştı. Ayberk’in, MOSSAD ile “Victoria” kod adlı ajan aracılığı ile bağlantı kurduğu da belirlenmişti.

YERLİKAYA DUYURDU

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail istihbarat servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan şahıslar ile şirketler hakkında bilgi derleyen ve İsrail istihbarat unsurlarına topladığı bilgi ve belgeleri aktaran şahıslara yönelik düzenlenen ‘Köstebek-3’ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı, 6’sı hakkında adli kontrol kararı verildi” dedi.

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İTİRAF ETTİLER

“Köstebek” çetesinin 7 üyesi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Tutuklanan Tumlucalı ve eşi haklarındaki iddiaları

kabul etti.