Bir oy Erdoğan’a bir oy da MHP’ye

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Balıkesir, MHP Lideri Devlet Bahçeli’yi ağırladı. ‘Aziz Milletim Sıra Sende’ teması ile seçime 8 gün kala Kuvayi Milliye Meydanı’nda konuşan Bahçeli, özetle şu mesajları verdi: “Balıkesir, Kuvayi Milliye kentidir. Kuvayi Milliye’nin yaktığı beka, bağımsızlık ateşi milli namusun müdafaa ve muhafaza azmini körüklemişti. Şimdi hepinize soruyorum. Mührü elinize alıp şöyle bir seçim pusulasına göz attığınızda bir oyunuzu Milliyetçi Hareket Partisi’ne bir oyunuzu da Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a verecek misiniz? Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nı güçlendirecek misiniz?

THE ECONOMİST’E TEPKİ

İngiliz The Economist dergisi de ‘Erdoğan gitmeli’ diyormuş. Bu haçlı zihniyete kimin gideceğini, nasıl gideceğini, gittiğinde nasıl hesap vereceğini 14 Mayıs’ta gösterecek olan Türk milletidir.”