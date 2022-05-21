Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bir operasyon da Maltepe’ye

#Maltepe#Kadıköy#Operasyon
Bir operasyon da Maltepe’ye

Kadıköy Belediyesi’nde görevli zabıta ve mühendislerin de arasında bulunduğu 198 kişinin gözaltına alındığı rüşvet operasyonun ardından bir rüşvet operasyonu da Maltepe Belediyesi’ne düzenlendi.

Haberin Devamı

 Maltepe Belediyesi eski Başkan Yardımcıları Melih M., Haydar B., Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü’ne atanan Maltepe eski Tapu Müdürü Yılmac C. ve Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Ziyaettin İ.’nin de arasında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Kadıköy Belediyesi’ne yönelik operasyonda sorguları tamamlanan 162 kişi ise otobüslerle adliyeye sevk edildi.

Kadıköy Belediyesi’ne yönelik rüşvet operasyonu, bir esnafın bir yıl önce kendisinden rüşvet istenildiğini söyleyerek ihbarda bulunmasıyla başlamıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Maltepe#Kadıköy#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
Düşman askerlerle aynı odada yaşamak Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak! 'Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...'

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

iPodun ardından... Değişen şey sadece cihazlar değil

iPod'un ardından... 'Değişen şey sadece cihazlar değil'

#İpod
Ona boş yere Amerikanın en fazla nefret edilen adamı demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde

Ona boş yere "Amerika'nın en fazla nefret edilen adamı" demiyorlar... Yıllar sonra yeniden gündemde!

#Martin Shkreli
Düşman askerlerle aynı odada yaşamak Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...

Düşman askerlerle aynı odada yaşamak! 'Sizin yüzünüzden artık hiçbir şeyimiz yok...'

#Rusya