Bir operasyon da Maltepe’ye

Haberin Devamı

Maltepe Belediyesi eski Başkan Yardımcıları Melih M., Haydar B., Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü’ne atanan Maltepe eski Tapu Müdürü Yılmac C. ve Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Ziyaettin İ.’nin de arasında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Kadıköy Belediyesi’ne yönelik operasyonda sorguları tamamlanan 162 kişi ise otobüslerle adliyeye sevk edildi.



Kadıköy Belediyesi’ne yönelik rüşvet operasyonu, bir esnafın bir yıl önce kendisinden rüşvet istenildiğini söyleyerek ihbarda bulunmasıyla başlamıştı.