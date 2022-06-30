Bir nikah iki istifa

Haberin Devamı

CHP’yi sarsan skandal, eski eş Özge Pomen’in, Aykut Erdoğdu ve eşi Tuba Torun Erdoğdu ile yaptığı telefon görüşmesi kayıtlarını paylaşmasıyla patlak verdi. Özge Pomen’in sosyal medya hesabından paylaştığı görüşme kayıtlarında özellikle Aykut Erdoğdu’nun, eşi Tuba Torun Erdoğdu ve parti yönetimiyle ilgili sözleri tartışma yarattı.

HASTANELİK OLDU

Tuba Torun Erdoğdu, yaşananların adından hastaneye kaldırılırken, Aykut Erdoğdu da sosyal medya hesabından, “Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum... Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba’yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek” mesajını paylaştı.

‘İSTİFA ET’ MESAJI

Parti yönetiminden Erdoğdu’ya istifa etmesi yönünde mesajlar iletildi. Kulislerde bu isteğin doğrudan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldiği konuşulurken, CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Sayın Erdoğdu’nun kendisi ve partimiz açısından en doğru kararı vereceğine inanıyoruz” açıklaması yaptı.

Haberin Devamı

TAKDİRLERİNE BIRAKMIŞTI

Erdoğdu çifti, dün CHP’den istifa etti. Partiden yapılan bilgilendirmede, “Sayın Genel Başkanımız, süreç ile ilgili kararı, takdirlerine bırakmıştı. CHP’nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla bu kararı aldıklarını bildirdiler” denildi.