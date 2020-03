Bir kaşık suda fırtına estiriliyor

Bahçeli dün yazılı açıklamasında özetle şunları vurguladı: “Tehlikeyi ağırdan almıyorum. Ama mesela cinayet, mesela doğal afetler ve trafik kazalarında hayatlarını kaybeden insanlarımızın sayısı ile COVID-19’dan vefat edenleri mukayese edersek bir kaşık suda estirilen fırtınayı da fazla zahmete girmeden teşhis edebiliriz. 2018’de her gün ortalama 3 bin 368 trafik kazası meydana gelmiş. Her gün ortalama 20 kişi trafik kazalarında can vermiş.

KORKUYA SUR ÇEKELİM

O zaman COVID-19 salgınındaki karamsarlık neyin nesidir? Bu karamsarlığı devamlı körükleyenler neye ve kime hizmet etmektedir? Korkuya kapılmanın ne gereği vardır? Virüsü hafife alalım demiyorum, sadece korku ve kaygıya sur çekelim istiyorum. Televizyonlardan adeta terör estiren, bilip bilmeden toplumun ruh sağlığına zarar veren, toplumsal psikolojiyi zedeleyen lekeli provokatörlere kulaklarımızı kapatalım. Hem evde kalalım, hem de asılsız iddiaları ciddiye almayalım.”