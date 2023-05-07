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Bir ilk! Amerikan üniversitesine Türk rektör

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#ABD#Ayşegül Timur#Rektör
Bir ilk Amerikan üniversitesine Türk rektör
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 07:00

Florida Gulf Coast Üniversitesi (FGCU) mütevelli heyeti yaptığı oylama sonucu rektörlüğe Prof. Dr. Ayşegül Timur’u getirdi. Timur, hem ABD’de bir üniversitede rektörlük yapacak ilk Türk hem de üniversitenin ilk kadın rektörü oldu.

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ABD’deki Florida Gulf Coast Üniversitesi’nde (FGCU) Strateji ve Program İnovasyonu’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Ayşegül Timur, bir Amerikan üniversitesinde rektörlük yapacak ilk Türk ve üniversitenin ilk kadın rektörü oldu. Timur, oylamanın ardından yaptığı konuşmada “Bu büyük kuruma liderlik etmekten ne kadar onur duyduğumu söyleyecek söz yok” ifadelerini kullandı.

‘ZEKİ, ÇALIŞKAN VE KARARLI’

Mütevelli Heyeti Başkanı Peter Sulick da Timur’un zeki, çalışkan, kararlı ve çekici liderlik özelliklerine sahip olduğunu belirtirken “Çalışma ahlakı konusunda hiçbir soru işareti yok” diye konuştu. Türk akademisyen, haziran ayında üniversite yönetim kurulundan onay aldıktan sonra 1 Temmuz’da göreve başlayacak. 25 yıl önce Türkiye’den ABD’ye taşınan Timur, lisans ve yüksek lisans derecelerini İstanbul Üniversitesi İşletme alanında aldı.

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#ABD#Ayşegül Timur#Rektör

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