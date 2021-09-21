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Bir ili yasa boğan ölüm! Dr. Halil İbrahim Varan koronavirüse yenildi... Gözyaşları sel oldu

#Koronavirüs#Dr. Halil İbrahim Varan#Adana
Bir ili yasa boğan ölüm Dr. Halil İbrahim Varan koronavirüse yenildi... Gözyaşları sel oldu

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan (65) koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dr. Varan için hastane önünde tören düzenlenirken cenaze aracına sarılan eşi ve çocukları ayakta durmakta güçlük çekti, meslektaşları da uzun süre gözyaşı döktü.

Koronavirüsten ölen doktora hastane önünde gözyaşlarıyla vedaKoronavirüsten ölen doktora hastane önünde gözyaşlarıyla veda
Koronavirüsten ölen doktora hastane önünde gözyaşlarıyla veda

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Can ÇELİK- Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)- Adana'da yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalanan ve dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Halil İbrahim Varan için bugün görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene Varan'ın ailesi, yakınları, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve mesai arkadaşları katıldı. Törende konuşan Halil Nacar, Dr. Varan'ı 35 yıldır tanıdığını ve büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Bir ili yasa boğan ölüm Dr. Halil İbrahim Varan koronavirüse yenildi... Gözyaşları sel oldu



Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinünkar da mesai arkadaşlarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getirdi.

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EŞİ, CENAZE ARACINA SARILARAK AĞLADI

Halil İbrahim Varan'ın eşi Rukiye Varan, oğlu Efe ve kızı Zeynep Varan ise törende ayakta durmakta zorlanırken, meslektaşları da uzun süre gözyaşı döktü. Kur'an okunması ve helallik istenmesinin ardından Rukiye Varan, eşinin tabutunun bulunduğu cenaze aracına sarılarak ağladı.

Bir ili yasa boğan ölüm Dr. Halil İbrahim Varan koronavirüse yenildi... Gözyaşları sel oldu


'BÖYLE BİR DOKTOR DÜNYAYA GELMEZ'

Halil İbrahim Varan'ın mesai arkadaşı olan hemşire Pembe Erçel de cenaze aracına sarılarak, "Böyle bir doktor dünyaya gelemez. Kendisine 'Dinlen' derdim, dinlemezdi. Hastaları için kendini feda etti" dedi.

Halil İbrahim Varan'ın cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

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#Koronavirüs#Dr. Halil İbrahim Varan#Adana