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Bir haftadır kayıptı... Evinde, çekyatın içinde ölü bulundu

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#Ordu#Ordu Haberleri#Kayıp
Bir haftadır kayıptı... Evinde, çekyatın içinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 14:25

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 1 haftadır kayıp olarak aranan Hüseyin Hasgül (58), evinde çekyatın içinde ölü bulundu.

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Fatsa’nın Dumlupınar Mahallesi'nde oturan Hüseyin Hasgül'den haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. 1 haftadır kayıp olarak aranan Hasgül'ün yaşadığı evden koku yayılması üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Hüseyin Hasgül'ü çekyatın içinde ölü buldu. Hasgül'ün cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Bir haftadır kayıptı... Evinde, çekyatın içinde ölü bulundu

Ordu Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede Hüseyin Hasgül’ün vücudunda kesici ve delici bir ize rastlanmadı. Vücudunda çürümeler oluşan Hasgül’den alınan doku örnekleri, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

Bir haftadır kayıptı... Evinde, çekyatın içinde ölü bulundu

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#Ordu#Ordu Haberleri#Kayıp

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