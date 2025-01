Bir günlük milli yas ilan edildi

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından özetle şu açıklamaları yaptı:“İlk etapta aralarında facianın yaşandığı işletme sahibinin de olduğu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Her ne surette olursa olsun böyle bir facianın yaşanmasına sebep olanlar, ihmali ve kusuru olanlar hukuk önünde bunun hesabını vereceklerdir. Yüreklerimizdeki yangını tarif etmekte kelimeler yetersiz kalıyor. Özellikle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızın derin bir teessür ve acı içinde olduklarını biliyoruz. Bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak amacıyla 1 günlük milli yas ilan edilmiştir.

MİLLİ YAS BUGÜN GÜNEŞİN BATIMINA KADAR SÜRECEK

22 Ocak 2025 Çarşamba günü yurdumuzda ve dış temsilciliklerimizde güneşin batışına kadar bayraklarımız yarıya çekilecektir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve yakınlarına sabır dileklerimi iletiyorum. AFAD ve sağlık birimlerimiz yanan otelde çalışmalarını sürdürüyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yangına farklı kurumlarımızdan toplam 156 araç ve 428 personelle müdahale edilmiştir. Gerek yangının çıkış sebebini gerekse faciada sorumluluğu olanları tespit etmek amacıyla idari ve adli soruşturmalar başlatılmıştır. Gün siyaset yapma değil, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür. Siyaset, medya, yerel yöneticiler dahil tüm aktörlerden vatandaşlarımızın acısına hürmet göstermelerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Haberin Devamı

AİLE YILI İLAN ETTİK

Milletimiz için varoluşsal bir tehdide dönüşen bir diğer husus 1.51’e kadar düşen doğurganlık hızımızdır. Nüfusun yenilenme düzeyinin 2.1 olduğu göz önünde bulundurulduğundan tehdidin vahameti daha net anlaşılacaktır. Ülkemizde ilk evlenme yaşı kadınlarda 26’ya, erkeklerde 28’e çıkmıştır. İlk anne olma yaşı ise daha önce görülmemiş biçimde 29’u aşmıştır. İktidar ve muhalefet fark etmeksizin tehlikeli gidişatı önce durdurmamız sonra da tersine çevirmemiz gerekiyor. İşte bütün bu gerçekler temelinde 2025 senesini Aile Yılı ilan ettik.

gençlere faizsiz kredi annelere çocuk yardımı

Haberin Devamı

Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunduğumuz Aile ve Gençlik Fonu’nu 81 ilimize yaygınlaştırma kararı aldık. Ayrıca yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükselttik. İkinci çocuk için her ay bin 500 lira üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye aldık. İkinci ve sonraki çocuklar için vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bunun dışında da farklı destek, teşvik ve yardımlarla aileyi güçlendirecek, çocuk sahibi olmayı teşvik edeceğiz.

Haberin Devamı

SURİYE HALKININ YANINDA OLACAĞIZ

Suriye yeni yönetiminin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile İstihbarat Başkanı’nın ülkemizi ziyareti sırasında da pek çok kritik konuyu ele aldık. Suriye’nin yeniden ayağa kaldırılması çabalarında da yeni hükümetin ve Suriye halkının yanında olacağız. Suriye toparlanıp güçlendikçe Esad’ın kaçarken arkasında bıraktığı enkaz kaldırıldıkça, sadece Suriyeli kardeşlerimiz değil, bölgemizin tamamı bundan kazançlı çıkacaktır. Bu toparlanmanın olabilmesi için şüphesiz başkalarından önce Arap ve İslam aleminin bu ülkeye destek olması önemlidir. Batılı kurumların uyguladığı yaptırımlar da bir an evvel kaldırılmalıdır.

İSRAİL’İN ATEŞKES İHLALLERİ SİCİLİNİ TÜM DÜNYA BİLİYOR

Haberin Devamı

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden sonra Gazze’ye başlattığı saldırılar önceki gün ateşkesin yürürlüğe girmesiyle şimdilik son buldu. İsrail’in kasıtlı bir şekilde sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırılarında 50 bin Gazzeli şehit oldu. 110 binin üzerinde kardeşimiz yaralandı. Medyaya ve sosyal medyaya yansıyan fotoğraflar Gazze’deki yıkımın ne kadar devasa boyutta olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye olarak çeşitli kanallardan yürüttüğümüz çok boyutlu diplomasiyle, ateşkes mutabakatının sağlanması için gereken desteği verdik, 471 gün sonra Gazzeli kardeşlerimizin yüzlerinin gülüyor olmasından biz de memnuniyet duyuyoruz. İsrail 471 gün boyunca kelimenin tam manasıyla bir soykırım ve Gazze’yi özellikle söylüyorum, insansızlaştırma politikası uyguladı. İsrail’in ateşkes ihlalleri konusunda sicilinin son derece kötü olduğunu tüm dünya biliyor. Rabbim Filistin Direniş Hareketi Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye başta olmak üzere İsrail’in kalleş ve insanlık dışı saldırılarında şehit olan tüm kardeşlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum.”

Haberin Devamı

SOKAK HAYVANLARI UYARISI

Erdoğan konuşmasında Yüksekova’da 12 yaşında bir çocuğun köpek saldırısında ölümüyle yeniden günleme gelen başıboş köpek sorununa da dikkat çekti: “Yüksekova’daki yürek burkan olay yasal düzenlemenin ve endişelerimizin ne kadar isabetli olduğunu tekrar teyit etmiştir. Bir defa şunu artık herkesin kabullenmesi şarttır: Türkiye’ye okula, kütüphaneye, parka giden çocuklara sahipsiz köpeklerin saldırdığı bir ülke utancını yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Mevzuatta herkesin sorumluluğu bellidir. Siyasi parti ayırt etmeksizin belediyelerimizin tamamı yasanın ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmek zorundadır. Farklı bahaneler öne sürerek görevini yapmayanlarla ilgili bundan sonra daha zorlayıcı tedbirleri devreye alacağız. Tarım, İçişleri ve Çevre Bakanlıklarımız başta olmak üzere devletimizin ilgili tüm organları bu konunun üzerine daha kararlı gidecektir.”

KKTC DE BUGÜN YASTA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciası nedeniyle 22 Ocak’ta 1 günlük ulusal yas ilan edildi.