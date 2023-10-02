Bir düğünün şifreleri... Hürriyet düğündeydi

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İzmir önceki akşam önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kızını evlendirdi. Soyer, nikâhı da kendisi kıyarken, kız tarafının nikâh şahitliğini de törene eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Liderlik yarışının yanında büyükşehir belediye başkanlıklarında da kimlerle yola devam edileceği tartışmalarına denk gelmesiyle de gözler doğal olarak Soyer’in Güzelbahçe-Yelki’da hayata geçirdiği ekolojik yaşam parkındaki törene çevrildi. Siyaset, iş, sivil toplum ve kültür-sanat dünyasından önemli konuklardan oluşan davetliler arasındaki meraklı gözler de Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’tan sonra Soyer’in adaylığına yönelik olası bir işaretin ipuçları için Kılıçdaroğlu’nun üzerindeydi.

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Duygu Soyer ile Çağan İzgi’nin hayatlarını birleştirdiği kır düğünü kalabalık bir davetli topluluğu önünde yapıldı. Törene gelen “yüksek profilli” siyasiler arasında Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, son dönem ittifak tartışmalarının hedefindeki isimlerden eski Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, genel merkezin güçlü destekçisi Mustafa Sarıgül, değişimcilerden eski Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, kurultay sürecinde daha ortadaki pozisyonlarıyla dikkat çeken Ali Öztunç ve Hakkı Süha Okay, eski Genel Başkanlardan Hikmet Çetin göze çarptı. Törenden kısa süre önce bir fire hariç Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasında bulunan İzmir örgütü de törende hazır bulundu. Ancak, İzmir’in değişimci isimleri başta olmak üzere birçok milletvekilinin hatta İzmir kökenli genel merkez yöneticilerinin olmaması da dikkat çekti. Gözler İmamoğlu’nu da aradı ancak düğünde diğer büyükşehir başkanları da yoktu.

İŞARET BEKLENTİSİ

Dikkatler Kılıçdaroğlu’nun üzerindeydi.Kılıçdaroğlu beklentide olduğu bilinen Soyer için de bir işaret verir miydi? Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte bir süre Soyer çifti ve beraberindekilerle oturup, sohbet etti. Sonra nikâh törenine geçildi. Soyer’in kıydığı nikahta Kılıçdaroğlu da gelinin şahitliğini yaptı.

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Duygu Soyer-Çağan İzgi’nin nikâhını Tunç Soyer kıydı. Gelinin şahitliğini ise Kılıçdaroğlu yaptı.

GÜLÜMSETEN TEMEL FIKRASI

Kemal Kılıçdaroğlu, anlattığı temel fıkrasıyla şaşırttı:“Temele sormuşlar ‘Nerelisin’ diye, ‘Henüz evlenmedim’ demiş. Dolayısıyla damat artık bizim damadımız oluyor.” Kılıçdaroğlu fıkrayla davetlileri gülümsetti.

‘İŞTE MESAJ BU’ DEDİRTEN TAVSİYE

Kılıçdaroğlu, evlilik cüzdanını vermeden önce Duygu Soyer’e dönerek, “Gelin hanım, damadın ayağına bastınız mı? Eminsiniz değil mi? Tamam, şimdi oldu. Bir şey daha söyleyeyim, arada bir tartışacaksınız ama barışmayı da sakın unutmayın” dedi. Deneyimli bazı davetlilerin “Mesaj bu” dedikleri duyuldu. Kılıçdaroğlu nikâhın ardından ayrılırken eşi Selvi Kılıçdaroğlu bir süre daha düğünde kaldı.