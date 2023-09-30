Bir çete operasyonu da ‘Şahinler’e

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca kamuoyunda Şahinler olarak bilinen Mehmet Şahin’in yönetiminde olduğu öne sürülen organize suç örgütüne yöneliksoruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında iletişim dinlemesi, mağdur ve tanık ifadeleri sonucu elde edilen suç delilleri sonucunda örgüt tarafından gerçekleştirilen 18 eylem tespit edildi.

Eylemlere örgüt yöneticisi ve üyesi olan 56 kişinin karıştığı belirlendi. 56 şüpheliden 4’ünün yurtdışında 3’ünün cezaevinde anlaşıldı.

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Toplam 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, İzmir’in de arasında bulunduğu 7 ilde eşzamanlı operasyon yapıldı. Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA: NEFESLERİNİ KESECEĞİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da operasyonla ilgili yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi: “İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı. Çetelerin organize suç örgütlerinin nefeslerini keseceğiz. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 41 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği, üç çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”