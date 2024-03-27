Bir can dostunun bedeli 4 bin 800 TL mi

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Köpeklere müdahale eden Yasemin Kılıç ise kolundan yaralandı. Saldırı sonucu ağır yaralanan ‘Leo’ veterinere götürüldü. Önceki gün aynı adreste, Banu Parlak ve koruması Cihan Aracı ile Mustafa Kılıç ve oğlu Emin Kılıç arasında tartışma çıktı. Köpeğini kaybeden Kılıç Ailesi Banu Parlak’tan şikâyetçi oldu. Saldırıya uğradığı andan itibaren umutla iyi bir haber bekleyen Kılıç Ailesi, ‘Leo’nun ölümüyle yasa boğuldu. Kılıç Ailesi, evin ön bahçesinde, en sevdiği köşede kazdığı mezarda ‘Leo’yu toprağa verdi. Öte yandan Leo’nun ölümüne yol açan ‘Drago’ isimli köpeğin sahibi Banu Parlak’a ise ‘5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 5. maddesince 4 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

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‘YALAN SÖYLÜYOR’

Yasemin Kılıç, “Evime girmek üzereyken, kendisi de tam o sırada köpeği ile birlikte dışarı çıkıyordu. ‘Hadi gidiyoruz’ dedi ve demir kapıyı açtı. Sonra köpek ne boğazlığında ne ağzında hiçbir tasma olmadan Leo’yu görür görmez hemen saldırdı. Ayağımla ittirmeye çalıştım, itemedim. Çok büyük bir köpek, bırakmadı Leo’yu. Hâlâ sosyal medyadan, ‘Benim köpeğim oyun oynayacaktı da saldırdı’ diye açıklama yapan Banu Parlak tamamen yalan söylüyor. Banu Parlak katildir, yargılanmasını, en ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.