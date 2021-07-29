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Can ÇELİK-Yaşar SERİNTÜRK/KOZAN(Adana),(DHA)
Haber Giriş: 29.07.2021 - 08:19 | Son Güncelleme:

Bir acı tablo daha... Bu görüntüler de Adana Kozan'daki yangından

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Bir acı tablo daha... Bu görüntüler de Adana Kozan'daki yangından

Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın bugün de devam ediyor. Ekipler, gece boyunca yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürürken, sabahın ilk ışıkları ile yangının acı tablosu ortaya çıktı. Yangının etkisiyle bölgedeki birçok yerleşim yeri alevlere teslim oldu.

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  • Adanadaki yangın felaketi böyle görüntülendi
  • Adanadaki yangın felaketi böyle görüntülendi
  • Adanadaki yangın felaketi böyle görüntülendi
  • Adanadaki yangın felaketi böyle görüntülendi
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İlçeye bağlı Akdam Mahallesi’nde dün akşam saat 19.45’te ormanlık alanda çıkan yangın, poyrazın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekipler havanın karanlık olması nedeniyle yangına ilk etapta karadan müdahale etti. İş makineleri, arazöz ve personellerin müdahalesi gece boyunca sürdü. Yangın gece kontrol altına alınamadı. Sabahın ilk ışıkları ile alevlerin teslim aldığı yerleşim yerlerinde acı tablo ortaya çıktı. Yangın bölgesine yakın olan ve tedbir amaçlı boşaltılan 7 köyde birçok ev alevlere teslim oldu. Ekiplerin yangınla mücadelesi tüm hızıyla sürüyor.

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‘EVİMİZ, YUVAMIZ GİTTİ’

Yangında evinin tamamen yandığını söyleyen Cumali Yücel (63), gözyaşlarına hakim olamadı. 20 yıllık birikiminin kül olduğunu belirten Yücel, "Barajın kenarından ufak bir ateş çıktı ve ardından rüzgarın etkisiyle her yere dağıldı.

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Evimiz, yuvamız gitti. Bir şeyimiz kalmadı. Buradaki insanlar güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi. Güvenli yerlere götürüldüler. Benim evim de buradaydı. Yandı, kül oldu. Hanımım ölmüştü. 3 çocuğum var. Perişanız ama Allah’tan geldi, yapacak bir şey yok” dedi.

Bir acı tablo daha... Bu görüntüler de Adana Kozandaki yangından

Karadan söndürme çalışmalarının sürdüğü yangına, sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale tekrar başladı.

Bir acı tablo daha... Bu görüntüler de Adana Kozandaki yangından

VALİ ELBAN, KOZAN'DAKİ YANGIN BÖLGESİNDE

Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan'da devam eden ve 5 köyün boşaltıldığı orman yangını bölgesinde incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Elban, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kozan'daki yangının Adana'da gün içinde çıkan 21'inci yangın olduğunu ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdüğünü aktaran Elban, şöyle konuştu:

Bir acı tablo daha... Bu görüntüler de Adana Kozandaki yangından

"Bir saat önce Aladağ'da bir yangın başladı. Maalesef bugün Akdeniz Bölgesi'nde Antalya'da, Mersin'de, Osmaniye'de ve ilimizde birçok yangın var. Bunda poyrazın çok ciddi etkisi var. Hem nem oranı çok düşük, hem de rüzgarın etkisiyle bir çok trafolarda, tellerde kopmalar, patlamalar meydana geldi. Çıkan yangınlar da çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Alanda bulunduğumuz yangın 19.45 itibariyle başladı ancak çok hızlı şekilde onlarca hektarı sardı ve 7 köyün bulunduğu alanı tehdit etti. 5 köyü hemen tahliye etmiştik, iki köyü de tahliye etmek için hazırlıkları yapıyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye başlayacağız.

Bir acı tablo daha... Bu görüntüler de Adana Kozandaki yangından

Yukarıda İHA'mız var. Yangının boyutunu ve koordinatlarını tespit ediyoruz. İlk yaptığımız iş, vatandaşlarımızı tahliye etmek oldu. Yaz dönemi, yayla dönemi olduğu için ciddi bir güçlüğümüz var. Çünkü sadece köy yerleşim yerlerinde değil, arazinin birçok yerinde vatandaşlarımız var. Ekiplerimiz ve muhtarlarımız alanda kimsenin kalmaması için çalışma yürütüyor. Şu ana kadar bölgede kimsenin kalmadığı yönünde bilgiler alıyorum. Birinci önceliğimiz can kaybının önlenmesiydi zaten. Vatandaşlarımızı tahliye ettikten sonra araçlarla yangının daha fazla büyümemesi, sıkıştırılması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.

Şu anda saatteki hızı 70 kilometreyi geçen şiddetli bir rüzgar var. Bu rüzgar yangını çok hızlı dağıtıyor, hem mücadeleyi çok zorlaştırıyor hem de dengesiz bir dağılıma neden oluyor. Bu rüzgar muhtemel yarın da devam edecek gibi. Rüzgar bu şiddetle devam ettiği sürece mücadele biraz daha zor olacak. Bugünkü yangınların çoğunun çıkış nedeninin elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığını biliyoruz. Köylerden tahliye edilenlerin çoğunun Kozan'da kendi evleri var. Kozan'daki yatılı okullarımız ile yüksekokulumuzun yurtlarını da açtık. İhtiyaç olması durumunda vatandaşlarımızı oraya da yönlendiriyoruz."

AK PARTİ SÖZCÜZÜ ÇELİK: 4 KÖY BOŞALTILDI

Adana'nın Kozan ilçesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ederken, tedbir amaçlı 4 köyün boşaltıldığı öğrenildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Kozan'daki vatandaşların, görevlilerin yönlendirmelerine uymalarını istedi.

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