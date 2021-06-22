Biontech aşısını kimler olabilir, kimler olmamalı? Biontech aşısının uygulanmaması gereken durumlar

Ülkemizde de uygulanan Biontech aşısının yan etkileri aşı sırası gelen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Biontech aşısını kimler olmalı, kimler olmamalı? İşte, Biontech aşısının uygulanmaması gereken durumlar.

BİONTECH AŞISINI KİMLER OLMAMALI?

T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenmiş öncelikli risk grubunda 18 yaş altındaki kişiler yer almadığından şu an için bu gruba COVID-19 aşısı uygulanmayacaktır.



Gebelikte COVID-19 mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan gebelere kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir. Aşının gebeliğin ilk üç ayında uygulanmaması tercih edilir.

Emzirme döneminde COVID-19 mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.

COVID-19 mRNA aşısı; COVID-19’u geçirmekte olan kişilere, 180 gün içerisinde COVID-19’u geçirmiş (PCR testiyle doğrulanmış) kişilere ve aşının uygulanmasından önceki 10 gün içerisinde doğrulanmış bir COVID-19 vakasıyla temas etmiş kişilere uygulanmayacaktır.

BİONTECH AŞISI KİMLERE UYGULANIR?

Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek COVID-19 aşısı uygulanacak gruplar belirlenmiştir.

Bilindiği üzere ülkemizde COVID-19 aşılamasına ilk olarak inaktif COVID-19 aşısı ile başlanmış olup 14.01.2021 tarihinden bu yana söz konusu gruplara sırasıyla uygulanmaktadır.

COVID-19 aşısı uygulanma zamanı gelen kişilerin tercihlerine göre COVID-19 mRNA aşısı veya inaktif COVID-19 aşısı uygulanabilecektir.

BİONTECH AŞISININ UYGULANMAMASI GEREKEN DURUMLAR

Aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı anafilaksi öyküsü varlığında aşı uygulanması önerilmemektedir.

Daha önce yaşanan belirgin bir alerjik reaksiyon varsa aşı uygulamasından önce bu durum sağlık personeline belirtilmelidir.

Aşının içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ya da aşının ilk dozunu takiben anafilaksi dışı akut alerjik reaksiyon öyküsü varlığında aşının bir sonraki dozu uygulanmadan önce alerji/immünoloji uzmanına danışılmalıdır.

Diğer tüm aşılarda olduğu gibi yüksek ateş (38ºC ve üzerinde), tablosu netleşmemiş hastalık ve kronik hastalıkların atakları sırasında aşının uygulanmasının bir süre ertelenmesi önerilmektedir.

BİONTECH AŞISININ YAN ETKİLERİ

Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

Klinik çalışmalarda COVID-19 mRNA aşısı sonrası bildirilen yan etkiler genellikle yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, aşı uygulanan bölgede ağrı/kızarıklık/şişlik, halsizlik, bulantı, lenfadenopati şeklindedir.

COVID-19 mRNA aşısının ciddi alerjik reaksiyona neden olma olasılığı çok düşüktür. Aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

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