Bingöl’de toprağa gömülü patlayıcı madde ele geçirildi

Haberin Devamı

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Özel Hareket Timlerinin katılımıyla nokta istihbarata dayalı olarak başlatılan, Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz operasyonu çerçevesinde, Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyetinde toprağa gömülü vaziyette, PKK/KCK terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen silah ve malzeme arasında 1 adet MG-3 makineli tüfeği, 5 kilogram amonyum nitrat patlayıcı maddesi, 200 kök kenevir bitkisi, 100 metre sulama hortumu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı maddeler ve kenevir bitkisi imha edilmiştir” denildi.