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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)
Haber Giriş: 29.05.2020 - 15:07,Son Güncelleme:

Bingöl'de PKK operasyonu: 12 gözaltı

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Bingöl'de PKK operasyonu: 12 gözaltı
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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu alınan arama kararına göre, dün Karlıova ilçesine bağlı Bağlıisa köyü kırsalındaki 10 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda; 2 uzun namlulu tüfek, 3 av tüfeği, ruhsatsız 3 tabanca, 14 şarjör, av tüfeği fişekliği, 2 bıçak, 2 hücum yeleği, palaska ve 317 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmata el konulurken, 12 şüpheli de gözaltına alındı.

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