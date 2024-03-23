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Bingöl'de Mart ayının sonunda yoğun kar: Evler kara gömüldü

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#Kar#Bingöl#Karlıova
Bingölde Mart ayının sonunda yoğun kar: Evler kara gömüldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 17:55

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı tek katlı evler kara gömülürken, ekiplerin ilçedeki temizlik çalışmaları sürüyor.

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Karlıova ilçesinde son 1 haftadır devam eden yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Aralıksız süren kar nedeniyle ilçeye bağlı 25 köy yolu ulaşıma kapandı. Bazı tek katlı evler kara gömüldü. Kar kalınlığının merkezde 20 santimetre olduğu ilçede, İlçe Özel İdaresi ile Karayolları ve belediye ekipleri, yollarda temizlik çalışması başlattı. Ekiplerin temizledikleri kar, kamyonlarla ilçe dışına taşındı. Belediye çalışanı Turan Eroğlu, çalışmaların süreceğini belirterek, "Bugün 23 Mart ve ilçemizde halen kar yağıyor.

Bingölde Mart ayının sonunda yoğun kar: Evler kara gömüldü

Dün akşamdan beri yağan karla birlikte 20 santimetre kar kalınlığı var. İş makineleri ile topladığımız karları kamyonlarla şehir dışına taşıyoruz" dedi.

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#Kar#Bingöl#Karlıova

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