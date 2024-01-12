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Bingöl'de facianın eşiğinden dönüldü... Vali Usta açıklama yaptı

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#Doğalgaz#Bingöl#Hastane
Bingölde facianın eşiğinden dönüldü... Vali Usta açıklama yaptı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 18:37

Bingöl’de sanayi sitesinde hizmet veren bir lokantada doğalgaz sızıntısından dolayı 16 kişi zehirlendi, 9’u Diyarbakır’daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta olaya ilişkin açıklama yaptı.

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Alınan bilgilere göre olay, merkeze bağlı Simani Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesindeki bir lokantada doğalgaz kaçağı meydana geldi. Doğalgaz sızıntısından etkilenen 16 vatandaş, haber verilmesi üzerine Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından ilk olarak 6, sonra da 3 vatandaş olmak üzere toplamda 9 kişi Diyarbakır’a sevk edildi.
Bingöl Devlet Hastanesi’ni ziyaret eden Vali Ahmet Hamdi Usta, İl Sağlık Müdürü ve başhekimden vatandaşlar hakkında bilgi aldı.

VALİ USTA'DAN AÇIKLAMA

Ardından bir açıklama yapan Vali Usta, 16 kişinin zehirlendiğini belirtti. Hastalardan 9’unun Diyarbakır’a sevk edildiğinin altını çizen Vali Usta, “Küçük sanayi sitesinde hizmet veren bir esnaf lokantamızda, doğalgaz kaçağından dolayı bir zehirlenme ihbarı üzerine hastanemiz harekete geçti ve zehirlenen vatandaşlarımızı hastaneye almaya başladık. Şuana kadar 16 vaka bize intikal etti, bunlardan 6’sını sevk ettik, diğer 3’ünü de sevk edeceğiz, kalan 7 vatandaşımızın da tedavisine Bingöl Devlet Hastanesi’nde devam ediyoruz. Toplamda 9 hastamızı Diyarbakır’a sevk etmiş olacağız” dedi.

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“CAN KAYBININ OLMAMASI BİZLERİ SEVİNDİRDİ”

Şuana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Vali Usta, “Bizi sevindiren olay, doğalgaz kaçağından dolayı bir patlamanın veya can kaybının olmaması bizi rahatlatan bir olay. Bunun yanında hastalarımızın da can kaybı olmaması sevindirici bir olay. Tedavilerine devam ederek bir can kaybı olmadan bu durumu atlatmayı ümitediyoruz. Hastalarımızı ziyaret ettik, durumları iyi, moralleri yerinde. Doktorlarımız, hemşirelerimiz hastalarımızla yakinen ilgileniyorlar. Diyarbakır’dan aldığımız bilgilere göre de tedavileri olumlu bir şekilde devam ediyor” şeklinde konuştu.

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#Doğalgaz#Bingöl#Hastane

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