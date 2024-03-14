×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bingöl ve Siirt'te PKK'ya darbe: Teröristlerin sığınağı imha edildi

Güncelleme Tarihi:

#Bingöl#Siirt#Operasyon
Bingöl ve Siirtte PKKya darbe: Teröristlerin sığınağı imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 12:38

Bingöl'ün Genç ilçesindeki jandarma operasyonunda, PKK'lı teröristlerin sığınağı içindeki malzemelerle imha edildi. Siirt'te ise toprağa gömülü halde, terör örgütü PKK'ya ait 2 adet roketatar sevk fişeği ele geçirildi.

Haberin Devamı

Bingöl'ün Genç ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak ve barınaklarını tespit etmek amacıyla operasyon düzenlendi. Genç ilçesi Sağgöze kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlerin sığınağı bulundu.

Sığınaktaki aramada 3 kilo amonyum nitrat ile el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları, 1 akü, 25 metre elektrik kablosu ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak içindeki malzemeler imha edildi. 

SİİRT'TE PKK'YA AİT MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Afetevleri Mahallesi'ndeki arazide, PKK terör örgütüne ait mühimmat olduğu bilgisine ulaşıldı. Arazide yapılan aramada, geçmiş yıllarda gömüldüğü değerlendirilen RPG-7 roketatara ait 2 sevk fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Bingöl ve Siirtte PKKya darbe: Teröristlerin sığınağı imha edildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bingöl#Siirt#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!