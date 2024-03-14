Bingöl ve Siirt'te PKK'ya darbe: Teröristlerin sığınağı imha edildi

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Bingöl'ün Genç ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, muhtemel sığınak ve barınaklarını tespit etmek amacıyla operasyon düzenlendi. Genç ilçesi Sağgöze kırsalında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, PKK'lı teröristlerin sığınağı bulundu.

Sığınaktaki aramada 3 kilo amonyum nitrat ile el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları, 1 akü, 25 metre elektrik kablosu ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Sığınak içindeki malzemeler imha edildi.

SİİRT'TE PKK'YA AİT MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Afetevleri Mahallesi'ndeki arazide, PKK terör örgütüne ait mühimmat olduğu bilgisine ulaşıldı. Arazide yapılan aramada, geçmiş yıllarda gömüldüğü değerlendirilen RPG-7 roketatara ait 2 sevk fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.